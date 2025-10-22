október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelmeztettek

3 órája

Szerdán furcsa lesz a víz Pécsen – ez áll a háttérben

Címkék#út#belváros#víz#üzem

A tortyogói hibajavítással összefüggésben szerdán vízzavarosodás fordulhat elő Pécsen: Újra üzembe helyezték a 6-os úton, Tortyogó felé eltört ivóvíz távvezetéket. Az út alatt futó, a tortyogói kutaktól a belvárosig vizet szállító vezeték még szombaton repedt végig 1,5 méter hosszan a kővágószőlősi elágazástól kb. 200 méterre, a kiáramló víz az útburkolatot is alámosta.

Bama.hu
Szerdán furcsa lesz a víz Pécsen – ez áll a háttérben

Forrás: Tettye Forrásház Zrt.

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. arról adott ki közleményt, miszerint a szakemberei az éjszakába nyúló hibajavítás során ideiglenes megoldást és vízkormányzást alkalmaztak annak érdekében, hogy egyetlen fogyasztó se maradjon ellátás nélkül

 

A végleges javítást a mai napon (október 21-én) végezték el. Az átmeneti üzem után újraindították a tortyogói gépházat, ezért a várost ellátó fővezetékekben az áramlási irányok megváltozása vízzavarosodást okozhat október 22-én a hajnali óráktól a nap folyamán Pécsen: Szentmiklós, Rácváros, Fogadó, Kovácstelep, Uránváros, Szigeti városrész, Ispitaalja és a Belváros területén egészen a Búza térig – írják.

Azt is leírták, hogy a zavarosságot a vízből kiváló, vezetékek felületén lerakódó sók, vas, mangán felkavarodása okozza, amely az egészségre nem ártalmas, nincs más teendő, mint rövid ideig folyatni a vizet, amíg kitisztul. A mosó- és mosogatógépek beindítása előtt mindig ellenőrizzük a vizet! – figyelmeztetnek.

Sávszűkület a 6-os úton: a csőtörés és a kapcsolódó javítások miatt a 6-os út északi sávját a kővágószőlősi elágazás után kb. 200 méterre mintegy 15 méter hosszan elzárták a forgalom elől. Kérjik, fokozott figyelemmel vezessenek ezen a szakaszon! A korlátozás várhatóan november elejéig tart. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu