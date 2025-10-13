október 13., hétfő

Nem mindennapi ügyek

3 órája

Szétveti az ideg a vásárlókat – a régi pécsi csarnok körül forrnak az indulatok

Idegbaj a kasszánál, omladozó csarnok, vágyakozó baranyai felnőttfilmes színésznő. Összeállításunkban a múlt hét legolvasottabb cikkeiből válogattunk.

Bama.hu
Szétveti az ideg a vásárlókat – a régi pécsi csarnok körül forrnak az indulatok

Több áruház kedvezményekkel csalogatja a nyugdíjasokat – nem mindig sikerül zökkenőmentesen

Egyre több üzlet próbál kedvezményekkel kedveskedni a nyugdíjas vásárlóknak – az élelmiszer-utalványok különösen népszerűek. Csakhogy olvasóink visszajelzései szerint sok esetben elmarad a részletes tájékoztatás: nem mindig derül ki pontosan, hogyan, mikor és mire használhatók fel ezek a kedvezmények.

A vevőkkel mindent megtehetnek, mert kiszolgáltatottak vagyunk. Ha enni akarunk, boltba kell menni, és ha már szántunk időt az üzletben a válogatásra, akkor a pénztárnál már tök mindegy, hogy mi történik, úgyis kivárja a sorát a vásárló. Az, hogy közben szétveti az ideg, senkit nem érdekel – bosszankodott az egyik fogyasztó.

Azok a vevők pedig, akik nem a kedvezmények zavaros részletein bosszankodnak, más okból vesztik el türelmüket: a hosszú sorban állás miatt. A legtöbben idegesek, feszült a légkör – a bevásárlás élménye távol áll a nyugodt, meditatív időtöltéstől.

A régi pécsi vásárcsarnokban ilyen gondok nem voltak – de mi lesz a helyén?

Kevés olyan pécsi épület van, amelyhez annyi emlék és vita kapcsolódik, mint a Bajcsy-Zsilinszky utcai régi vásárcsarnokhoz. A maga idejében korszerűnek számító létesítmény ma már csak omladozó falakkal és lezárt kapukkal őrzi a hajdani piac hangulatát.

Most újra aktuálissá vált a kérdés: mi legyen a helyén? A városfejlesztés egyik legmegosztóbb témájává vált, hogy a bontást követően milyen funkciót kapjon az értékes belvárosi terület. Parkolóház? Zöldövezet? Szálloda? A lakosság nagy része reménykedik valamilyen előremutató, közösségi célú megoldásban – bár vannak olyanok, mint Sáfrány Emese, aki más dolgokon töpreng.

Szeretnék még gyereket. Annak idején nem tudtam elképzelni magamat fiús anyukaként, egy copfos tüllszoknyás kislányt képzeltem el magam előtt. Nem engedtem még el ezt a projektet.

Ehhez pedig nem árt, ha otthonát is felkészíti, így ajánljuk figyelmébe azt a cikkünket, amelyben sorra vesszük, milyen klímát érdemes választani, ha nemcsak nyáron hűtenénk, de télen fűtenénk is vele. A modern hűtő-fűtő klímák egész évben kellemes hőérzetet biztosítanak, miközben a fűtésszámlán is sokat spórolhatunk velük.

Ha már otthon: a gyümölcsösben is akad meglepetés – például kivi

Aki természetközeli kikapcsolódásra vágyik, annak érdemes felkeresnie a Zsibót–Szőlőhegy környékét Szigetvár határában, ahol meglepő egzotikumra bukkanhatunk: a magyar klímához is jól alkalmazkodó kivi otthon érzi magát a domboldalakon. Ha például épp Komlóra látogat haza valaki – legyen az híres vagy civil –, érdemes egy kis kitérőt tennie arrafelé. Az ott termő gyümölcsök látványa már önmagában étvágygerjesztő.

Egy egzotikus gyümölcs, ami Baranyában is megterem

Fotók: Löffler Péter

 

