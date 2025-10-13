3 órája
Szétveti az ideg a vásárlókat – a régi pécsi csarnok körül forrnak az indulatok
Idegbaj a kasszánál, omladozó csarnok, vágyakozó baranyai felnőttfilmes színésznő. Összeállításunkban a múlt hét legolvasottabb cikkeiből válogattunk.
Több áruház kedvezményekkel csalogatja a nyugdíjasokat – nem mindig sikerül zökkenőmentesen
Egyre több üzlet próbál kedvezményekkel kedveskedni a nyugdíjas vásárlóknak – az élelmiszer-utalványok különösen népszerűek. Csakhogy olvasóink visszajelzései szerint sok esetben elmarad a részletes tájékoztatás: nem mindig derül ki pontosan, hogyan, mikor és mire használhatók fel ezek a kedvezmények.
A vevőkkel mindent megtehetnek, mert kiszolgáltatottak vagyunk. Ha enni akarunk, boltba kell menni, és ha már szántunk időt az üzletben a válogatásra, akkor a pénztárnál már tök mindegy, hogy mi történik, úgyis kivárja a sorát a vásárló. Az, hogy közben szétveti az ideg, senkit nem érdekel – bosszankodott az egyik fogyasztó.
Azok a vevők pedig, akik nem a kedvezmények zavaros részletein bosszankodnak, más okból vesztik el türelmüket: a hosszú sorban állás miatt. A legtöbben idegesek, feszült a légkör – a bevásárlás élménye távol áll a nyugodt, meditatív időtöltéstől.
Szétveti az ideg a vásárlókat: órákig tart a sorban állás ebben a baranyai áruházban
A régi pécsi vásárcsarnokban ilyen gondok nem voltak – de mi lesz a helyén?
Kevés olyan pécsi épület van, amelyhez annyi emlék és vita kapcsolódik, mint a Bajcsy-Zsilinszky utcai régi vásárcsarnokhoz. A maga idejében korszerűnek számító létesítmény ma már csak omladozó falakkal és lezárt kapukkal őrzi a hajdani piac hangulatát.
Most újra aktuálissá vált a kérdés: mi legyen a helyén? A városfejlesztés egyik legmegosztóbb témájává vált, hogy a bontást követően milyen funkciót kapjon az értékes belvárosi terület. Parkolóház? Zöldövezet? Szálloda? A lakosság nagy része reménykedik valamilyen előremutató, közösségi célú megoldásban – bár vannak olyanok, mint Sáfrány Emese, aki más dolgokon töpreng.
Hoppá! Erre vágyik még a korábban felnőttfilmesként ismert komlói színésznő
Szeretnék még gyereket. Annak idején nem tudtam elképzelni magamat fiús anyukaként, egy copfos tüllszoknyás kislányt képzeltem el magam előtt. Nem engedtem még el ezt a projektet.
Ehhez pedig nem árt, ha otthonát is felkészíti, így ajánljuk figyelmébe azt a cikkünket, amelyben sorra vesszük, milyen klímát érdemes választani, ha nemcsak nyáron hűtenénk, de télen fűtenénk is vele. A modern hűtő-fűtő klímák egész évben kellemes hőérzetet biztosítanak, miközben a fűtésszámlán is sokat spórolhatunk velük.
Ha már otthon: a gyümölcsösben is akad meglepetés – például kivi
Aki természetközeli kikapcsolódásra vágyik, annak érdemes felkeresnie a Zsibót–Szőlőhegy környékét Szigetvár határában, ahol meglepő egzotikumra bukkanhatunk: a magyar klímához is jól alkalmazkodó kivi otthon érzi magát a domboldalakon. Ha például épp Komlóra látogat haza valaki – legyen az híres vagy civil –, érdemes egy kis kitérőt tennie arrafelé. Az ott termő gyümölcsök látványa már önmagában étvágygerjesztő.
Egy egzotikus gyümölcs, ami Baranyában is megteremFotók: Löffler Péter