Szétveti az ideg a vásárlókat – a régi pécsi csarnok körül forrnak az indulatok

Több áruház kedvezményekkel csalogatja a nyugdíjasokat – nem mindig sikerül zökkenőmentesen

Egyre több üzlet próbál kedvezményekkel kedveskedni a nyugdíjas vásárlóknak – az élelmiszer-utalványok különösen népszerűek. Csakhogy olvasóink visszajelzései szerint sok esetben elmarad a részletes tájékoztatás: nem mindig derül ki pontosan, hogyan, mikor és mire használhatók fel ezek a kedvezmények.

A vevőkkel mindent megtehetnek, mert kiszolgáltatottak vagyunk. Ha enni akarunk, boltba kell menni, és ha már szántunk időt az üzletben a válogatásra, akkor a pénztárnál már tök mindegy, hogy mi történik, úgyis kivárja a sorát a vásárló. Az, hogy közben szétveti az ideg, senkit nem érdekel – bosszankodott az egyik fogyasztó.

Azok a vevők pedig, akik nem a kedvezmények zavaros részletein bosszankodnak, más okból vesztik el türelmüket: a hosszú sorban állás miatt. A legtöbben idegesek, feszült a légkör – a bevásárlás élménye távol áll a nyugodt, meditatív időtöltéstől.