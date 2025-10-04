1 órája
Elismerések a Város Napján: Íme Szigetvár díjazottjai 2025-ben
Október 1-én ünnepelték Szigetvár várossá avatásának évfordulóját. A Város Napja alkalmából idén is átadták a legmagasabb helyi elismeréseket.
A képviselő-testület a hagyományoknak megfelelően díjakkal jutalmazta azokat, akik munkájukkal kiemelkedően hozzájárultak a település életéhez és fejlődéséhez. Az ünnepi díjátadót a Szigetvári Zrínyi Vár dr. Hóvári János rendezvénytermében tartották október 1-én, ahol a város vezetői és a meghívott vendégek jelenlétében adták át a rangos kitüntetéseket.
A 2025-ös évben Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő díjakat adományozta:
- Díszpolgári cím: Pesti Gézáné, nyugalmazott iskolaigazgató, pedagógus
- Pirisi Jánosné Oktatási Díj: Gonda László igazgatóhelyettes, oktató
- Dr. Aracsi József Közszolgálati Díj: Sasvári László Attiláné foglalkoztatási és közfoglalkoztatási ügyintéző
- Zágon Gyula Kulturális Díj: Kissné Tóth Anita gyermekkönyvtáros
- Dr. Virág Sándor Közegészségügyi és Szociális Díj: Dr. Karg Norbert Jánosné szakorvos
- Asbóth Gyula Városfejlesztési Díj: Bein Mihály ügyvezető
- Módos János Ifjúsági és Sport Díj: Tomsics István testnevelés tanár
- Biedermann Rezső Gazdaságfejlesztési Díj: Cserneczky Péter szíjgyártó, lovas felszereléseket fejlesztő mester
- Zrínyi Emlékplakett: Ács Brigitta német–kommunikáció szakos tanár, Béni Csabáné szakápoló, Börcsökné Nenczl Mária
- Városplakett: Németh Mónika
Az elismerések átadását követően a jelenlévők közösen ünnepelték Szigetvár várossá avatásának jeles napját. Az eseményről készült fotógaléria a Szigetvári Vigadó Facebook-oldalán tekinthető meg.