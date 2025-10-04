október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+15
+2
Ünnep

1 órája

Elismerések a Város Napján: Íme Szigetvár díjazottjai 2025-ben

Címkék#Díszpolgári cím#pedagógus#testület#hagyomány#díj

Október 1-én ünnepelték Szigetvár várossá avatásának évfordulóját. A Város Napja alkalmából idén is átadták a legmagasabb helyi elismeréseket.

Tóth Viktória

A képviselő-testület a hagyományoknak megfelelően díjakkal jutalmazta azokat, akik munkájukkal kiemelkedően hozzájárultak a település életéhez és fejlődéséhez. Az ünnepi díjátadót a Szigetvári Zrínyi Vár dr. Hóvári János rendezvénytermében tartották október 1-én, ahol a város vezetői és a meghívott vendégek jelenlétében adták át a rangos kitüntetéseket.

Szigetvár
Pesti Gézáné (középen) lett Szigetvár Díszpolgára 2025-ben. Fotó: Halas Máté

A 2025-ös évben Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő díjakat adományozta:

  • Díszpolgári cím: Pesti Gézáné, nyugalmazott iskolaigazgató, pedagógus
  • Pirisi Jánosné Oktatási Díj: Gonda László igazgatóhelyettes, oktató
  • Dr. Aracsi József Közszolgálati Díj: Sasvári László Attiláné foglalkoztatási és közfoglalkoztatási ügyintéző
  • Zágon Gyula Kulturális Díj: Kissné Tóth Anita gyermekkönyvtáros
  • Dr. Virág Sándor Közegészségügyi és Szociális Díj: Dr. Karg Norbert Jánosné szakorvos
  • Asbóth Gyula Városfejlesztési Díj: Bein Mihály ügyvezető
  • Módos János Ifjúsági és Sport Díj: Tomsics István testnevelés tanár
  • Biedermann Rezső Gazdaságfejlesztési Díj: Cserneczky Péter szíjgyártó, lovas felszereléseket fejlesztő mester
  • Zrínyi Emlékplakett: Ács Brigitta német–kommunikáció szakos tanár, Béni Csabáné szakápoló, Börcsökné Nenczl Mária
  • Városplakett: Németh Mónika

Az elismerések átadását követően a jelenlévők közösen ünnepelték Szigetvár várossá avatásának jeles napját. Az eseményről készült fotógaléria a Szigetvári Vigadó Facebook-oldalán tekinthető meg.

 

