Elismerések a Város Napján: Íme Szigetvár díjazottjai 2025-ben

A képviselő-testület a hagyományoknak megfelelően díjakkal jutalmazta azokat, akik munkájukkal kiemelkedően hozzájárultak a település életéhez és fejlődéséhez. Az ünnepi díjátadót a Szigetvári Zrínyi Vár dr. Hóvári János rendezvénytermében tartották október 1-én, ahol a város vezetői és a meghívott vendégek jelenlétében adták át a rangos kitüntetéseket.

Pesti Gézáné (középen) lett Szigetvár Díszpolgára 2025-ben. Fotó: Halas Máté

A 2025-ös évben Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő díjakat adományozta:

Díszpolgári cím: Pesti Gézáné, nyugalmazott iskolaigazgató, pedagógus

Pirisi Jánosné Oktatási Díj: Gonda László igazgatóhelyettes, oktató

Dr. Aracsi József Közszolgálati Díj: Sasvári László Attiláné foglalkoztatási és közfoglalkoztatási ügyintéző

Zágon Gyula Kulturális Díj: Kissné Tóth Anita gyermekkönyvtáros

Dr. Virág Sándor Közegészségügyi és Szociális Díj: Dr. Karg Norbert Jánosné szakorvos

Asbóth Gyula Városfejlesztési Díj: Bein Mihály ügyvezető

Módos János Ifjúsági és Sport Díj: Tomsics István testnevelés tanár

Biedermann Rezső Gazdaságfejlesztési Díj: Cserneczky Péter szíjgyártó, lovas felszereléseket fejlesztő mester

Zrínyi Emlékplakett: Ács Brigitta német–kommunikáció szakos tanár, Béni Csabáné szakápoló, Börcsökné Nenczl Mária

Városplakett: Németh Mónika

Az elismerések átadását követően a jelenlévők közösen ünnepelték Szigetvár várossá avatásának jeles napját. Az eseményről készült fotógaléria a Szigetvári Vigadó Facebook-oldalán tekinthető meg.