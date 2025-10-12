Ingyenes marad, de van egy új feltétel
Szigetvár: változás jön, és nem mindenki lesz boldog tőle!
Két elektromos autótöltőt telepítettek a Szigetvári Turisztikai Központ parkolójába.
Az önkormányzat tájékoztatása alapján október 20-tól a töltők használata továbbra is ingyenes, azonban a szolgáltatás igénybevételéhez telefonszám-regisztráció szükséges, melyet SMS-ben küldött ellenőrző kóddal kell hitelesíteni.
A telefonos applikációban történő regisztráció után a maximális töltési idő 3 óra, a töltési teljesítmény pedig 3,6 kW lesz. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a zökkenőmentes használat érdekében időben regisztráljanak a rendszerben.
