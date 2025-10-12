október 12., vasárnap

Ingyenes marad, de van egy új feltétel

1 órája

Szigetvár: változás jön, és nem mindenki lesz boldog tőle!

Címkék#Szigetvári Turisztikai Központ#regisztráció#önkormányzat#lakosság#teljesítmény

Két elektromos autótöltőt telepítettek a Szigetvári Turisztikai Központ parkolójába.

Tóth Viktória
Szigetvár: változás jön, és nem mindenki lesz boldog tőle!

Illusztráció.

Fotó: Kovács Erika

Az önkormányzat tájékoztatása alapján október 20-tól a töltők használata továbbra is ingyenes, azonban a szolgáltatás igénybevételéhez telefonszám-regisztráció szükséges, melyet SMS-ben küldött ellenőrző kóddal kell hitelesíteni. 

A telefonos applikációban történő regisztráció után a maximális töltési idő 3 óra, a töltési teljesítmény pedig 3,6 kW lesz. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a zökkenőmentes használat érdekében időben regisztráljanak a rendszerben.

 

 

