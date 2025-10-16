20 perce
Szigetváron így ünneplik az 1956-os forradalom évfordulóját
A kegyeleti parkban várnak mindenkit.
Díjakat adnak majd át Szigetváron.
Fotó: Laufer László
Szigetvár Város Önkormányzata idén is méltó módon emlékezik meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről.
Az ünnepi megemlékezésre 2025. október 23-án, csütörtökön 10 órakor kerül sor a Zrínyi téri kegyeleti parkban álló ’56-os emlékműnél. Az eseményen ünnepi beszédet mond dr. Vass Péter polgármester, továbbá műsorral készülnek a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola diákjai, Kovács-Horváth Márta felkészítésével. A megemlékezésen közreműködik a Tinódi Vegyeskar, a Szigetvári Zrínyi Miklós Fúvószenekar, valamint a Szigetvári Zrínyi Gárda és a Zrínyi Vitézek.
Rossz idő esetén az ünnepi műsort a Szent Rókus Templomban rendezik meg.