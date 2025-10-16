Szigetváron így ünneplik az 1956-os forradalom évfordulóját

Az ünnepi megemlékezésre 2025. október 23-án, csütörtökön 10 órakor kerül sor a Zrínyi téri kegyeleti parkban álló ’56-os emlékműnél. Az eseményen ünnepi beszédet mond dr. Vass Péter polgármester, továbbá műsorral készülnek a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola diákjai, Kovács-Horváth Márta felkészítésével. A megemlékezésen közreműködik a Tinódi Vegyeskar, a Szigetvári Zrínyi Miklós Fúvószenekar, valamint a Szigetvári Zrínyi Gárda és a Zrínyi Vitézek.