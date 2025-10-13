október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu podcast

32 perce

Színházról, közösségről, jövőről – beszélgetés Alapi Tóth Zoltánnal, az Escargo Szobaszínház vezetőjével

Címkék#bama podcast#Escargo Szobaszínház#Alapi Tóth Zoltán

Bama.hu

Mi hajt egy színházat Pécs szívében, ahol minden előadás új kísérlet a közösségteremtésre és az őszinte színházi megszólalásra? Ebben az epizódban Alapi Tóth Zoltán, az Escargo Színház alapítója és művészeti vezetője mesél a kezdetekről, a kitartásról és arról, hogyan tud egy kis társulat évek óta hitelesen működni a nagy intézmények árnyékában. Szó lesz az Escargo sajátos ars poeticájáról, a mindennapi kihívásokról, emlékezetes előadásokról és arról is, mit jelent ma színházat csinálni vidéken. Egy inspiráló, őszinte beszélgetés művészetről, közösségről és jövőképről.

Hallgasd meg videán

vagy Spotify-on

 

 

 

Bama.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu