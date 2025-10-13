Színházról, közösségről, jövőről – beszélgetés Alapi Tóth Zoltánnal, az Escargo Szobaszínház vezetőjével

Mi hajt egy színházat Pécs szívében, ahol minden előadás új kísérlet a közösségteremtésre és az őszinte színházi megszólalásra? Ebben az epizódban Alapi Tóth Zoltán, az Escargo Színház alapítója és művészeti vezetője mesél a kezdetekről, a kitartásról és arról, hogyan tud egy kis társulat évek óta hitelesen működni a nagy intézmények árnyékában. Szó lesz az Escargo sajátos ars poeticájáról, a mindennapi kihívásokról, emlékezetes előadásokról és arról is, mit jelent ma színházat csinálni vidéken. Egy inspiráló, őszinte beszélgetés művészetről, közösségről és jövőképről.

