1 órája
Szívklinika Pécsen: új korszak kezdődik
A TV2 vendége volt Cziráki Attila professzor. Az új szívklinika pécsi terveiről beszélt, amivel egészen új alapokra helyezhetik a szívgyógyászatot.
„Ez egy olyan intézet lesz, ahol a legsúlyosabb szív- és érrendszeri betegségeknek – az agyi érkatasztrófáknak, a szív koszorúér-betegségeknek és a perifériás alsóvégtagi érszűkületeknek – a vizsgálata, gyógyítása komplex módon, egy helyen történik” – mondta a Cziráki Attila professzor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinikájának igazgatója a TV2 Mokka című adásában. A professzor az új szívklinika pécsi megvalósításáról beszélt.
Mi az új szívklinika pécsi építésének célja?
A projekt hátterében két dolog van: Magyarországon továbbra is a szív- és érrendszeri betegségek vezetik a halálozási statisztikákat – ezért elengedhetetlen egy olyan fejlett centrum, amely a régió számára magas színvonalú ellátást biztosít. A jelenleg működő pécsi szívklinika elérte kapacitásának és infrastrukturális lehetőségeinek határát: „teljesítő képességünk a végső határára ért” – fogalmazott Cziráki professzor.
A kormány már támogatja
A kormány döntése értelmében 2 milliárd forintos vissza-nem-térítendő támogatás áll rendelkezésre a fejlesztés előkészítésére. A Bama.hu cikke szerint a Magyar Közlönyben meg is jelent a támogatásról szóló kormányhatározat.
A fejlesztés célja, hogy Pécsen – és az egész Dél-Dunántúli régió számára – létrejöjjön egy olyan modern, komplex központ, amely a megelőzést, diagnosztikát és kezelést egységes keretben, a legkorszerűbb orvostechnológiával és infrastrukturális háttérrel biztosítja. A projekt előkészítése már előrehaladott állapotban van: az engedélyezési tervek elkészültek, a következő fázis a kiviteli tervek kidolgozása.
Mit jelent ez a betegeinknek és a régiónak?
Az eddig széttagolt diagnosztikai és kezelési folyamatok – amelyek például külön épületekben zajlottak a városban – most egy helyre koncentrálódhatnak, ami gyorsabb, hatékonyabb betegút-ellátást jelent. A kapacitás-bővítés nemcsak az orvostechnológia révén valósul meg (pl. új katéteres laborok, diagnosztikai egységek, műtők), hanem mesterséges intelligencia-megoldásokkal is – ahogyan erről Cziráki Attila is beszélt – , ezáltal nőhet az ellátott betegek száma és javulhat a kezelések eredményessége.
A fejlesztés nem csupán infrastruktúra-kérdés: az oktatást, kutatást és régiós szakmai szerepet is erősíti majd a PTE-n belül.
Ez egy óriási feladatot és nagy megtiszteltetést jelent számomra – hiszen egy 21. századi, európai színvonalú centrum felépítésén dolgozunk, amely minden beteg és a Dél-Dunántúl lakója számára sokat fog hozni
– fogalmazott Cziráki professzor. A projekt őt szakmailag és szervezetileg is komoly kihívás elé állítja: az orvos-technikai infrastruktúra, az üzemelés mind kulcskérdés.
Mindenki támogatja
A beruházás támogatására indult el a Szívügyünk Pécs petíció, amelyhez egyre többen csatlakoznak. Az ügy mellé állt mások mellett Péterffy Attila pécsi polgármester, Takács Péter egészségügyi államtitkár, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, Miseta Attila, a PTE rektora, valamint Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke is.