Szívklinika Pécsen: új korszak kezdődik

„Ez egy olyan intézet lesz, ahol a legsúlyosabb szív- és érrendszeri betegségeknek – az agyi érkatasztrófáknak, a szív koszorúér-betegségeknek és a perifériás alsóvégtagi érszűkületeknek – a vizsgálata, gyógyítása komplex módon, egy helyen történik” – mondta a Cziráki Attila professzor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinikájának igazgatója a TV2 Mokka című adásában. A professzor az új szívklinika pécsi megvalósításáról beszélt.

Cziráki Attila professzor a TV2 adásában beszélt az új szívklinika pécsi megépítéséről. Forrás: Cziráki Attila Facebook

Mi az új szívklinika pécsi építésének célja?

A projekt hátterében két dolog van: Magyarországon továbbra is a szív- és érrendszeri betegségek vezetik a halálozási statisztikákat – ezért elengedhetetlen egy olyan fejlett centrum, amely a régió számára magas színvonalú ellátást biztosít. A jelenleg működő pécsi szívklinika elérte kapacitásának és infrastrukturális lehetőségeinek határát: „teljesítő képességünk a végső határára ért” – fogalmazott Cziráki professzor.

A kormány már támogatja

A kormány döntése értelmében 2 milliárd forintos vissza-nem-térítendő támogatás áll rendelkezésre a fejlesztés előkészítésére. A Bama.hu cikke szerint a Magyar Közlönyben meg is jelent a támogatásról szóló kormányhatározat.

A fejlesztés célja, hogy Pécsen – és az egész Dél-Dunántúli régió számára – létrejöjjön egy olyan modern, komplex központ, amely a megelőzést, diagnosztikát és kezelést egységes keretben, a legkorszerűbb orvostechnológiával és infrastrukturális háttérrel biztosítja. A projekt előkészítése már előrehaladott állapotban van: az engedélyezési tervek elkészültek, a következő fázis a kiviteli tervek kidolgozása.

Mit jelent ez a betegeinknek és a régiónak?

Az eddig széttagolt diagnosztikai és kezelési folyamatok – amelyek például külön épületekben zajlottak a városban – most egy helyre koncentrálódhatnak, ami gyorsabb, hatékonyabb betegút-ellátást jelent. A kapacitás-bővítés nemcsak az orvostechnológia révén valósul meg (pl. új katéteres laborok, diagnosztikai egységek, műtők), hanem mesterséges intelligencia-megoldásokkal is – ahogyan erről Cziráki Attila is beszélt – , ezáltal nőhet az ellátott betegek száma és javulhat a kezelések eredményessége.