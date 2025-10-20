október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrelépés

2 órája

Szívklinika Pécsen: új korszak kezdődik

Címkék#orvostechnológia#statisztika#Dél-Dunántúl#kapacitás#Cziráki Attila#Magyarország

A TV2 vendége volt Cziráki Attila professzor. Az új szívklinika pécsi terveiről beszélt, amivel egészen új alapokra helyezhetik a szívgyógyászatot.

Bóka Máté Ciprián

„Ez egy olyan intézet lesz, ahol a legsúlyosabb szív- és érrendszeri betegségeknek – az agyi érkatasztrófáknak, a szív koszorúér-betegségeknek és a perifériás alsóvégtagi érszűkületeknek – a vizsgálata, gyógyítása komplex módon, egy helyen történik” – mondta a Cziráki Attila professzor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinikájának igazgatója a TV2 Mokka című adásában. A professzor az új szívklinika pécsi megvalósításáról beszélt.

Új szívklinika pécsi terveiről Cziráki Attila
Cziráki Attila professzor a TV2 adásában beszélt az új szívklinika pécsi megépítéséről. Forrás: Cziráki Attila Facebook

Mi az új szívklinika pécsi építésének célja?

A projekt hátterében két dolog van: Magyarországon továbbra is a szív- és érrendszeri betegségek vezetik a halálozási statisztikákat – ezért elengedhetetlen egy olyan fejlett centrum, amely a régió számára magas színvonalú ellátást biztosít. A jelenleg működő pécsi szívklinika elérte kapacitásának és infrastrukturális lehetőségeinek határát: „teljesítő képességünk a végső határára ért” – fogalmazott Cziráki professzor.

A kormány már támogatja

A kormány döntése értelmében 2 milliárd forintos vissza-nem-térítendő támogatás áll rendelkezésre a fejlesztés előkészítésére. A Bama.hu cikke szerint a Magyar Közlönyben meg is jelent a támogatásról szóló kormányhatározat.

A fejlesztés célja, hogy Pécsen – és az egész Dél-Dunántúli régió számára – létrejöjjön egy olyan modern, komplex központ, amely a megelőzést, diagnosztikát és kezelést egységes keretben, a legkorszerűbb orvostechnológiával és infrastrukturális háttérrel biztosítja.  A projekt előkészítése már előrehaladott állapotban van: az engedélyezési tervek elkészültek, a következő fázis a kiviteli tervek kidolgozása. 

Mit jelent ez a betegeinknek és a régiónak?

Az eddig széttagolt diagnosztikai és kezelési folyamatok – amelyek például külön épületekben zajlottak a városban – most egy helyre koncentrálódhatnak, ami gyorsabb, hatékonyabb betegút-ellátást jelent. A kapacitás-bővítés nemcsak az orvostechnológia révén valósul meg (pl. új katéteres laborok, diagnosztikai egységek, műtők), hanem mesterséges intelligencia-megoldásokkal is – ahogyan erről Cziráki Attila is beszélt – , ezáltal nőhet az ellátott betegek száma és javulhat a kezelések eredményessége. 

A fejlesztés nem csupán infrastruktúra-kérdés: az oktatást, kutatást és régiós szakmai szerepet is erősíti majd a PTE-n belül

Ez egy óriási feladatot és nagy megtiszteltetést jelent számomra – hiszen egy 21. századi, európai színvonalú centrum felépítésén dolgozunk, amely minden beteg és a Dél-Dunántúl lakója számára sokat fog hozni

 – fogalmazott Cziráki professzor. A projekt őt szakmailag és szervezetileg is komoly kihívás elé állítja: az orvos-technikai infrastruktúra, az üzemelés mind kulcskérdés.

Mindenki támogatja

A beruházás támogatására indult el a Szívügyünk Pécs petíció, amelyhez egyre többen csatlakoznak. Az ügy mellé állt mások mellett Péterffy Attila pécsi polgármester, Takács Péter egészségügyi államtitkár, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, Miseta Attila, a PTE rektora, valamint Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu