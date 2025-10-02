Szívszorító: 175 ezer forintba kerül a kislány szemüvege, a család nem tudja kifizetni

A pécsi Mosolymanó Egyesület Facebook-oldalán egy szívszorító történettel találkozhatunk: egy 4 éves kislány rendkívül erős, 15 dioptriás szemüvegére érkezett egy 175 ezer forintos árajánlat, amit a család nem tud kifizetni. A helyzet súlyos, hiszen a gyermek nem járhat így óvodába, és a látása is tovább romolhat.

Az egyesület közösségi felhívást tett közzé, amelyre rengetegen reagáltak: volt, aki szemüveget, más kuponokat, kedvezményeket ajánlott fel, és többen javasoltak megfizethetőbb optikai lehetőségeket is. A történet ismét rávilágított arra, mennyire fontos lenne, hogy minden rászoruló gyermek ingyenesen juthasson megfelelő szemüveghez – hiszen a teljes élethez és a jövő építéséhez elengedhetetlen a jó látás.

A Mosolymanó Egyesület a napokban nem csak egy posztban tájékoztatta követőit arról, hogy már több ember is felajánlott bizonyos összeget az említett kislány szemüvegére.