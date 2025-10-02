október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokan segítenének

1 órája

Szívszorító: 175 ezer forintba kerül a kislány szemüvege, a család nem tudja kifizetni

Címkék#Mosolymanó Egyesület#árajánlat#szemüveg

Jusztin Levente
Szívszorító: 175 ezer forintba kerül a kislány szemüvege, a család nem tudja kifizetni

Forrás: Mosolymanó Egyesület

A pécsi Mosolymanó Egyesület Facebook-oldalán egy szívszorító történettel találkozhatunk: egy 4 éves kislány rendkívül erős, 15 dioptriás szemüvegére érkezett egy 175 ezer forintos árajánlat, amit a család nem tud kifizetni. A helyzet súlyos, hiszen a gyermek nem járhat így óvodába, és a látása is tovább romolhat.

Az egyesület közösségi felhívást tett közzé, amelyre rengetegen reagáltak: volt, aki szemüveget, más kuponokat, kedvezményeket ajánlott fel, és többen javasoltak megfizethetőbb optikai lehetőségeket is. A történet ismét rávilágított arra, mennyire fontos lenne, hogy minden rászoruló gyermek ingyenesen juthasson megfelelő szemüveghez – hiszen a teljes élethez és a jövő építéséhez elengedhetetlen a jó látás.

A Mosolymanó Egyesület a napokban nem csak egy posztban tájékoztatta követőit arról, hogy már több ember is felajánlott bizonyos összeget az említett kislány szemüvegére. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu