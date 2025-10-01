Már évek óta nem volt ilyen program a baranyai településen

A szüreti mulatság szervezője, Lakatos Tivadarné elmondta, hogy a településen már évek óta nem volt ilyen program, ezért is volt fontos, hogy az esemény minden mozzanata, szereplője meglegyen.

A kisharsányi szüreti mulatság résztvevői. Fotó: Czene Zoltán

Így zajlottak a szüreti mulatság előkészületei

Már hetekkel előtte elkészültek a mutatós őszi szüreti dekorációk a település több pontján. Szabtuk, varrtuk a ruhákat, kendőket a fellépőknek, szerveztük a szereplőket, hogy minden úgy legyen, mint régen. Aztán szombat délután szép ruhába öltözve felsorakoztak a résztvevők: elől vitték a nagy díszes szőlőfürtöt, majd a település vezetői, a szőlősgazdák, a bíró és bíróné, a kisbírók, a csőszlányok és csőszlegények, a kis puttonyos óvodások és a magyar ruhába öltözött Őszirózsa Nyugdíjasklub zárta a felvonulók sorát – fogalmazott a rendezvény szervezője.

A lakosok és a településen átutazó turisták a templomkertben felállított színpadnál várták a menetet. Ott dobolta ki a kisbíró az elmúlt év eseményeit és léptek fel a helyi csoportok. A rendezvényt este a batyus szüreti bál zárta.