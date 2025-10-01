október 1., szerda

Malvin névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Igazi ünnep

1 órája

Már évek óta nem volt ilyen program a baranyai településen

Címkék#ruha#Lakatos Tivadar#csőszlegény#esemény#program

Családias hangulatú, mégis igazi hagyományőrző ünnep zajlott szeptember 27-én Kisharsányban. A szüreti mulatságon a falu apraja-nagyja együtt ünnepelte a szőlőmunkák lezárását, a termés betakarítását.

Tóth Viktória

A szüreti mulatság szervezője, Lakatos Tivadarné elmondta, hogy a településen már évek óta nem volt ilyen program, ezért is volt fontos, hogy az esemény minden mozzanata, szereplője meglegyen.

A kisharsányi szüreti mulatság résztvevői
A kisharsányi szüreti mulatság résztvevői. Fotó: Czene Zoltán

Így zajlottak a szüreti mulatság előkészületei

Már hetekkel előtte elkészültek a mutatós őszi szüreti dekorációk a település több pontján. Szabtuk, varrtuk a ruhákat, kendőket a fellépőknek, szerveztük a szereplőket, hogy minden úgy legyen, mint régen. Aztán szombat délután szép ruhába öltözve felsorakoztak a résztvevők: elől vitték a nagy díszes szőlőfürtöt, majd a település vezetői, a szőlősgazdák, a bíró és bíróné, a kisbírók, a csőszlányok és csőszlegények, a kis puttonyos óvodások és a magyar ruhába öltözött Őszirózsa Nyugdíjasklub zárta a felvonulók sorát – fogalmazott a rendezvény szervezője.

A lakosok és a településen átutazó turisták a templomkertben felállított színpadnál várták a menetet. Ott dobolta ki a kisbíró az elmúlt év eseményeit és léptek fel a helyi csoportok. A rendezvényt este a batyus szüreti bál zárta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu