Már évek óta nem volt ilyen program a baranyai településen
Családias hangulatú, mégis igazi hagyományőrző ünnep zajlott szeptember 27-én Kisharsányban. A szüreti mulatságon a falu apraja-nagyja együtt ünnepelte a szőlőmunkák lezárását, a termés betakarítását.
A szüreti mulatság szervezője, Lakatos Tivadarné elmondta, hogy a településen már évek óta nem volt ilyen program, ezért is volt fontos, hogy az esemény minden mozzanata, szereplője meglegyen.
Így zajlottak a szüreti mulatság előkészületei
Már hetekkel előtte elkészültek a mutatós őszi szüreti dekorációk a település több pontján. Szabtuk, varrtuk a ruhákat, kendőket a fellépőknek, szerveztük a szereplőket, hogy minden úgy legyen, mint régen. Aztán szombat délután szép ruhába öltözve felsorakoztak a résztvevők: elől vitték a nagy díszes szőlőfürtöt, majd a település vezetői, a szőlősgazdák, a bíró és bíróné, a kisbírók, a csőszlányok és csőszlegények, a kis puttonyos óvodások és a magyar ruhába öltözött Őszirózsa Nyugdíjasklub zárta a felvonulók sorát – fogalmazott a rendezvény szervezője.
A lakosok és a településen átutazó turisták a templomkertben felállított színpadnál várták a menetet. Ott dobolta ki a kisbíró az elmúlt év eseményeit és léptek fel a helyi csoportok. A rendezvényt este a batyus szüreti bál zárta.