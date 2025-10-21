október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Okmányokra is lesz szükség

2 órája

Házhoz jönnek, megvizsgálnak − elő az iratokkal

Címkék#melanóma#taj kártya#regisztráció#részvétel

Éljünk a lehetőséggel. Szükség lesz a TAJ kártya és a személyi igazolvány felmutatására.

Bama.hu

Egész napos egészségügyi programmal várják a lakosokat Mecseknádasdon október 30-án. A Szűrőbusz a Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal előtti parkolóban (7695 Mecseknádasd, Patak u. 2/1.) lesz elérhető 2025. október 30-án, 10:00 és 18:00 óra között.

TAJ kártya
TAJ kártya és személyi igazolvány, ezekre lesz szükség a vizsgálathoz. Forrás: MW

TAJ kártya és személyi igazolvány is kelleni fog

A helyszínen az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt különféle szűrővizsgálatokon és állapotfelméréseken, amelyekhez mindössze TAJ kártyájukra és érvényes személyazonosító okmányukra lesz szükség. 

A Szűrőbuszban az alábbi szolgáltatások érhetők el:

  • Melanóma szűrés
  • Szájüregi szűrés
  • Általános állapotfelmérés
  • Edukáció
  • Kockázatbecslés

A szűrővizsgálatokon való részvétel helyszíni regisztrációhoz kötött, és a regisztráció a program zárása előtt egy órával zárul.

Az esemény célja, hogy helybe vigye a megelőzést és a korai diagnózist, ezzel is segítve a lakosság egészségének megőrzését.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu