2 órája
Házhoz jönnek, megvizsgálnak − elő az iratokkal
Éljünk a lehetőséggel. Szükség lesz a TAJ kártya és a személyi igazolvány felmutatására.
Egész napos egészségügyi programmal várják a lakosokat Mecseknádasdon október 30-án. A Szűrőbusz a Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal előtti parkolóban (7695 Mecseknádasd, Patak u. 2/1.) lesz elérhető 2025. október 30-án, 10:00 és 18:00 óra között.
TAJ kártya és személyi igazolvány is kelleni fog
A helyszínen az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt különféle szűrővizsgálatokon és állapotfelméréseken, amelyekhez mindössze TAJ kártyájukra és érvényes személyazonosító okmányukra lesz szükség.
A Szűrőbuszban az alábbi szolgáltatások érhetők el:
- Melanóma szűrés
- Szájüregi szűrés
- Általános állapotfelmérés
- Edukáció
- Kockázatbecslés
A szűrővizsgálatokon való részvétel helyszíni regisztrációhoz kötött, és a regisztráció a program zárása előtt egy órával zárul.
Az esemény célja, hogy helybe vigye a megelőzést és a korai diagnózist, ezzel is segítve a lakosság egészségének megőrzését.