Házhoz jönnek, megvizsgálnak − elő az iratokkal

Egész napos egészségügyi programmal várják a lakosokat Mecseknádasdon október 30-án. A Szűrőbusz a Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal előtti parkolóban (7695 Mecseknádasd, Patak u. 2/1.) lesz elérhető 2025. október 30-án, 10:00 és 18:00 óra között.

A helyszínen az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt különféle szűrővizsgálatokon és állapotfelméréseken, amelyekhez mindössze TAJ kártyájukra és érvényes személyazonosító okmányukra lesz szükség.

A Szűrőbuszban az alábbi szolgáltatások érhetők el:

Melanóma szűrés

Szájüregi szűrés

Általános állapotfelmérés

Edukáció

Kockázatbecslés

A szűrővizsgálatokon való részvétel helyszíni regisztrációhoz kötött, és a regisztráció a program zárása előtt egy órával zárul.

Az esemény célja, hogy helybe vigye a megelőzést és a korai diagnózist, ezzel is segítve a lakosság egészségének megőrzését.