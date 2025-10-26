Amikor megállt az élet Pécsen – így nézett ki a taxis sztrájk 35 éve (GALÉRIA)

1990-et írtunk, amikor egy októberi napon taxis sztrájk miatt állt meg az élet egész Baranyában. Nem mondhatjuk, hogy a mindennapi életet felbolygató demonstráció a semmiből jött - akkor már sokan elégedetlenkedtek a magas üzemanyagárak miatt. A drágaság végül a taxisoknál verte ki a biztosítékot, hiszen az ő tevékenységüket közvetlenül érintették a rendkívüli módon eldurvult költségek.

A taxis sztrájk tiltakozói nem csak Pécs közlekedését bénították meg Baranyában

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Aki azt gondolná, hogy csak Pécsen okoztak felfordulást a tiltakozó személyszállító kisiparosok, az bizony téved. A megye szinte minden városában - Pécshez hasonlóan - elállták a fő csomópontokat fő útvonalakat járműveikkel a taxisok, gyakorlatilag teljesen megbénítva ezzel a közlekedést.

Október 25-re virradva - szembesülve a helyzettel - a legtöbben gyalog igyekeztek a munkahelyükre, hiszen a torlaszoknál még a buszokat sem engedték áthaladni a demonstrálók. Bizony egy csapásra felértékelődtek a kerékpárok, különösen extrának számított, ha valakinek két biciklije is volt.

Azon a napon bizony volt mit megörökítenie Laufer László fotóriporter kollégánknak. A kortörténeti események, a különböző helyszínek úgy kaphattak nyilvánosságot, hogy a Dunántúli Napló szerkesztőségének egy járművét minden torlaszhoz odaengedték, és a legtöbb helyen áthaladást is biztosítottak. Az akkor készült fotók képet adnak a korabeli járműparkról, a legnagyobb számban Trabant, Wartburg, Zsiguli, Barkas, Zsuk, Ifa márkák szerepelnek a felvételeken.

Amint arról a Dunántúli Napló korábbi fotóriportere, Laufer László beszámolt, a személyszállító taxisok mellett jócskán kivették a részüket az akcióból a tehertaxisok és egyéb fuvarozók is, Pécsen a Mártírok útján például markológép alkotta az úttorlaszt, a Malom utcában daruskocsi.

A taxis sztrájk érdekes reakciókat váltott ki az emberekből

Érdekes volt az emberek reakciója is a különleges eseményre, tömegek lepték meg a boltokat, hogy élelmiszerkészletet halmozzanak fel, ha esetleg elhúzódna a taxis sztrájk.

A kormány akkor rövid időn belül engedett a tiltakozóknak, akik ígéretet kaptak követeléseik teljesítésére.