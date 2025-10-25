Téged is Kovács Balázsnak hívnak? Programot szerveztek neked!

A program rendkívül változatos: a kvantumszámítástól a hal genomikán át a történettudományig, pszichológiától a turizmusig és az egészségügyi innovációkig számos témát érintenek, és a 20 perces előadásokat kivétel nélkül Kovács Balázs nevű szakértők tartják. Este zenei programok, köztük a Partisan Café & Bar-ban DJ Kovács Balázs és Artim várja a résztvevőket.