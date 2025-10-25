október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyedülálló

31 perce

Téged is Kovács Balázsnak hívnak? Programot szerveztek neked!

Címkék#történettudomány#Pécs#program#innováció#pszichológia

Jusztin Levente
Téged is Kovács Balázsnak hívnak? Programot szerveztek neked!

Forrás: Zsolnay Negyed

November 8–9-én különleges, két napos minikonferenciát rendeznek Pécsett, ahol a közös név, Kovács Balázs köti össze az előadókat. 

A program rendkívül változatos: a kvantumszámítástól a hal genomikán át a történettudományig, pszichológiától a turizmusig és az egészségügyi innovációkig számos témát érintenek, és a 20 perces előadásokat kivétel nélkül Kovács Balázs nevű szakértők tartják. Este zenei programok, köztük a Partisan Café & Bar-ban DJ Kovács Balázs és Artim várja a résztvevőket. 

Az esemény célja, hogy egyedülálló, interdiszciplináris szellemi kalandot nyújtson a szakmai érdeklődőknek, bemutatva a különböző területek közötti összefüggéseket és újszerű gondolatokat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu