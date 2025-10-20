október 20., hétfő

Ösztöndíj

Tehetséges fiatalokat támogatnak Pécsen

Kaszás Endre
Tehetséges fiatalokat támogatnak Pécsen

Pécsi Rotary Club idén is folytatja a Rotary Ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy segítse a pécsi középiskolás fiatalokat tehetségük kibontakoztatásában, akik tudományos, szakmai, művészeti vagy sport területen kiemelkedő eredményeket értek el.

A 2025. évi pályázatra rendkívül nagy érdeklődés mellett érkeztek be a jelentkezések. A bizottság 66 pályázat közül választotta ki azt a 23 tehetséges fiatalt, akik idén 100–200 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülnek. Az ünnepségen a nyertes pályázók veszik át elismerésüket, a támogatások összértéke 2,5 millió forint. 

Az ösztöndíjprogram díjátadó ünnepség október 21-én (kedden) 17.00 órától lesz a Pezsgőház Étteremben (Pécs, Szent István tér 12.). 

 

