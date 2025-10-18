Már a helyük is megvan
1 órája
Településfásítás: tíz eperfa érkezett Romonyába
A romonyai önkormányzat közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint a 2025-ös Településfásítási Program keretében 10 darab fehér eperfa érkezett a községbe.
Ismertetésük szerint a fákat a focipálya melletti, árok utáni területen fogják elültetni.
A helyek előkészítésében Wéber János nyújtott segítséget – ezúton is köszönjük neki a mindig önzetlen és segítő hozzáállását - írták Facebook-oldalukon.
