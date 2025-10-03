DDNP
Tematikus barlangtúra indul az Abaligeti-barlangban
Tematikus barlangtúrát tart a Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP) az Abaligeti-barlangban október 17-én 14 órától.
A program résztvevői az általános barlangi túránál részletesebben ismerhetik meg a barlang kialakulásának földrajzi folyamatait, a karsztterületek működését.
A tematikus túra során nem csak szemügyre vehetjük a szebbnél szebb cseppköveket, a barlang oldásos és koptatásos formakincsét, hanem kialakulásukról, fejlődésükről is számos érdekességet hallhatunk - hívta fel a figyelmet a DDNP.
