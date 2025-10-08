október 8., szerda

Koppány névnap

10°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A test teológiájáról indul előadássorozat

1 órája

Fiatal pároknak szól, de mindenkit megszólít – különleges esték a Pálosoknál

Címkék#alkalom#fény#házaspár#pápa

A szexualitás kérdéseiről indul előadássorozat a Pálos Lelki Központban. A test teológiájáról szóló rendezvényt többek közt házasságkötésre készülő pároknak ajánlják.

Wald Kata
Fiatal pároknak szól, de mindenkit megszólít – különleges esték a Pálosoknál

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Ground Picture

Nyolc alkalomból álló előadássorozatot indít ez év őszén a Pálos Lelki Központ, amelynek során a test teológiájával ismerkedhetne meg a hallgatóság, vagyis azzal a forradalmi tanítással, amelyben Szent II. János Pál pápa új fényben láttatja a szexualitás kérdését.

test házasság
A test teológiájával foglalkozó előadássorozatot házasságkötésre készülőknek is ajánlják
Fotó: Karnok Csaba   

 

A test teológiájáról szóló előadásokat házasságkötésre készülőknek is ajánlják

Ezekre az őszi alkalmakra várják mindazokat, akik szeretnék Isten akarata szerint megélni a tisztaságot, de úgy látják, hiányzik egy komolyabb alap ahhoz, hogy ez sikerüljön. Az előadássorozatot azoknak ajánlják, akik szeretnék védett környezetben feltenni a szex-szel, nemiséggel kapcsolatos kérdéseiket, akik szeretnének olyan emberekkel találkozni, akik a test teológiáját élik párkapcsolatban vagy cölibátusban. A Pálos Lelki Központ ajánlása szerint a programon való részvétel nagyszerű kiegészítő lehetőség azoknak a pároknak is, akik házasságkötésre készülnek. 

Október 7-én indul az előadássorozat - a nyolc alkalomból álló találkozások nyolc  keddet ölelnek fel, és mindegyik 19-től 20.30-ig tart. Az előadásokat, tanúságtételeket fiatal házasok és szerzetesek tartják. Az utolsó előtti alkalom egy fórum lesz, ahová olyan házaspárt hívtak meg a szervezők, akik már több mint 10 éve tartanak test teológia alkalmakat fiataloknak. A Pálos Lelki Központ felhívása szerint az alkalmak témái egymásra épülnek, ezért érdemes mindegyiken részt venni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu