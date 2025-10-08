Fiatal pároknak szól, de mindenkit megszólít – különleges esték a Pálosoknál

Nyolc alkalomból álló előadássorozatot indít ez év őszén a Pálos Lelki Központ, amelynek során a test teológiájával ismerkedhetne meg a hallgatóság, vagyis azzal a forradalmi tanítással, amelyben Szent II. János Pál pápa új fényben láttatja a szexualitás kérdését.

A test teológiájával foglalkozó előadássorozatot házasságkötésre készülőknek is ajánlják

Fotó: Karnok Csaba

Ezekre az őszi alkalmakra várják mindazokat, akik szeretnék Isten akarata szerint megélni a tisztaságot, de úgy látják, hiányzik egy komolyabb alap ahhoz, hogy ez sikerüljön. Az előadássorozatot azoknak ajánlják, akik szeretnék védett környezetben feltenni a szex-szel, nemiséggel kapcsolatos kérdéseiket, akik szeretnének olyan emberekkel találkozni, akik a test teológiáját élik párkapcsolatban vagy cölibátusban. A Pálos Lelki Központ ajánlása szerint a programon való részvétel nagyszerű kiegészítő lehetőség azoknak a pároknak is, akik házasságkötésre készülnek.

Október 7-én indul az előadássorozat - a nyolc alkalomból álló találkozások nyolc keddet ölelnek fel, és mindegyik 19-től 20.30-ig tart. Az előadásokat, tanúságtételeket fiatal házasok és szerzetesek tartják. Az utolsó előtti alkalom egy fórum lesz, ahová olyan házaspárt hívtak meg a szervezők, akik már több mint 10 éve tartanak test teológia alkalmakat fiataloknak. A Pálos Lelki Központ felhívása szerint az alkalmak témái egymásra épülnek, ezért érdemes mindegyiken részt venni.