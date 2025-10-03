Kispályás csapatot sem tudott összehozni a Tisza Párt Baranyából

A Tisza Párt törökbálinti focitornája nem igazán volt sikeres a Baranya vármegyei csoportoknak. Az egyik résztvevő ugyanis arról számolt be, hogy a Baranya válogatott ugyan nem vallott szégyent, de 6 fős kispályás focicsapatban "hárman idős rokkantként" voltak kénytelenek játszani. De ennél is fájóbb lehet, hogy a tiszás résztvevőnek a fiával, valamint két veszprémivel tudtak csak kiállítani egy kispályás csapatot a tiszások.

A Tisza Párt Baranyában nem tűnik acélosnak ez alapján

„Egy félig rokkant, más megyéből szívvel játszó emberek álltak ki Baranyáért!”– írta bejegyzésében az aktivista. Aki aztán több, adok-veszek csoportban is megosztotta a bejegyzését, de azt is hozzátette: "Kérdezlek titeket, Baranya megyei Tisza Párt tagok, szerintetek jól van ez így?"

Beszámoltunk arról a közelmúltban, hogy Pécsen a baloldali sajtó nehezen nyelte le azt, hogy a Tisza Párt nevével fémjelzett "dalárda" nem léphetett fel egy politikamentes eseményen. Akkor a helyi balosok (akik magukat függetlennek nevezik) arról cikkeztek, hogy politikai okokból történt mindez, hiszen a csapatot Pécsi Tisza Dalárdának nevezik. A társaság vezetője, Horváth Genovéva azonban elismerte, hogy tiszás aktivistákból áll a zenekar. Az aktivista amúgy a törökbálinti tornán is ott volt, de láthatóan az ő részvétele sem volt elegendő ahhoz, hogy egy kispályás csapatot Baranya vármegye ki tudjon állítani tiszásokból.

Volt MSZP-sek a Tisza Párt körül

Megírtuk, hogy a pécsi Tisza-szigetek körül információink szerint mostanában feltűntek olyan baloldali politikusok is, akik korábban a liberális vonalat erősítették, és mások mellett LMP-s aktivisták is felbukkantak. A március 15-i tiszás rendezvényen a volt MSZP-s parlamenti képviselő, megyei elnök, Kékes Ferenc, illetve az előző baloldali ciklus képviselője, P. Horváth Tamás is megjelent. Az is lényeges elem, hogy tavasszal éppen Magyar Bálint volt SZDSZ-s minisztert hívták meg a tiszások előadni a városba.

Az Amarodrom Tisza Sziget vezetője, Kőrös Ferenc a közelmúltban jelentette be, hogy egy országos találkozó után feloszlatja a szervezetet, és azt kérte, hogy a szigethez tartozó csoportok is így tegyenek haladéktalanul. Akkor a közösségi oldalán azt közölte, hogy „nagyon nagy bocsánatkéréssel kell, hogy forduljak hozzátok, mert én voltam az, aki azt ígérte nektek, hogy alakítsunk Tisza Szigeteket, azt ígértem, végre van egy olyan párt, aki egyenrangú embereknek tekint minket, egyenlő bánásmódban lesz részünk, ahol lesz igaz cigány érdekképviseletünk. Pár hónapos munkánk után mégis én voltam az, aki azt mondta nektek: tévedtem!”. Külön bocsánatot kért a dél-baranyai település, Alsószentmárton polgármesterétől, Balogh Krisztiántól, miután ő és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozott hozzájuk.



