Tisza

52 perce

Kispályás csapat után a tér megtöltése sem ment a Tisza Pártnak Pécsen

Címkék#érdeklődő#Tisza Párt#rendezvény

Néhány hete derült ki, hogy egy hatfős csapatot sem jött össze, de most már kisebb tereken gyülekeznek. A Tisza Párt apad Hoppál Péter szerint.

Bama.hu

Pécsen tavaly háromezer négyzetméteres térrészt töltöttek meg Széchenyi téren a Tisza Párt gyűlésén, most pedig már csak ötszáz–hétszáz négyzetméterre szervezték az eseményt, és hézagosan álltak. A legutóbbi, a pécsi 48-as téren tartott gyűlésükön készült drónfelvétel tanúskodik erről. 

Tisza Párt pécsen elkezdett apadni
A Tisza Párt egy jóval kisebb térrészre szervezte a pécsi eseményt Forrás: Csizmadia Péter Facebook-oldal

– Miután újabb adatszivárgási botránytól lángol a Tisza Párt, amit aztán be is ismertek, most már mindenki látja, hogy szárad a Tisza. Korábban személyes adatok is kiszivárogtak a Tisza Párt támogatóiról, és az Európai Parlamentben is az ukrán álláspontot képviselik, és még az applikációjukat is egy ukrán cég készítette. Kár elvárni tőlük, hogy a magyarok mellé álljanak

 – mondta Hoppál Péter pécsi fideszes parlamenti képviselő. 

Ehhez jöttek még az adóemelési terveikről szóló hírek, amikkel sok százezer embernek nőhetnek a terhei. Megírtuk azt is, hogy a Tisza-adó körüli országos viták mellett Pécsen már kézzelfoghatóvá vált, milyen terhekkel járhat egy ilyen gazdaságpolitika, ami általában a baloldal számára jelent megoldást. A pécsi önkormányzat az elmúlt hetekben durva megszorításokra szánta el magát, de hitelt is felvett. 

Mint kiderült az is, hogy a Tisza Párt törökbálinti focitornája nem igazán volt sikeres a Baranya vármegyei csoportoknak. Az egyik résztvevő ugyanis arról számolt be, hogy a baranyai tiszás csapat ugyan nem vallott szégyent, de a 6 fős kispályás focicsapatban  "hárman idős rokkantként" voltak kénytelenek játszani. De ennél is fájóbb lehet, hogy a tiszás résztvevőnek a fiával, valamint két veszprémivel tudtak csak kiállítani egy kispályás csapatot a tiszások. 

Volt MSZP-sek, liberálisok a Tisza Párt körül 

A pécsi Tisza-szigetek körül információink szerint mostanában feltűntek olyan baloldali politikusok is, akik korábban a liberális vonalat erősítették, és mások mellett LMP-s aktivisták is felbukkantak. De például a március 15-i tiszás rendezvényen a volt MSZP-s parlamenti képviselő, megyei elnök, Kékes Ferenc, illetve az előző  baloldali ciklus képviselője, P. Horváth Tamás is megjelent. A volt képviselő arról vált ismertté, hogy beleszállt dr. Cziráki Attilába, a pécsi szívklinika igazgatójába is, aki az új Szív- és Érgyógyászati Centrum megvalósításán dolgozik. A mostanában inkább tiszás aktivistaként felbukkanó bukott képviselő súlyos vádakkal illette a professzort a kormánnyal való együttműködés miatt támadva. 

 A liberális, baloldali vonalat erősíti, hogy tavasszal éppen Magyar Bálint volt SZDSZ-s minisztert hívták meg a tiszások előadni a városba. 

 

 

 

