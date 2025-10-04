Tiszta, szagmentes környezet - ez a kisállat-kereskedésektől az elvárás

A kisállat-kereskedések ellenőrzése során sok helyen talált szabálytalanságokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A vizsgálat tapasztalataira alapozva arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ideális kisállat-kereskedés etikus módon működik, nem árul vadonból befogott állatokat, és nem támogatja az illegális állatkereskedelmet. Fontos ismérve még, hogy az állatokat tiszta, rendezett, szagmentes környezetben tartják, ahol minden egyednek van elegendő helye, friss vize és megfelelő tápláléka. Az is fontos, hogy a kereskedésben lévő állatok egészségesek, élénkek legyenek, a beteg példányokat pedig elkülönítve gondozzák.