október 11., szombat

Brigitta névnap

16°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jogos?

2 órája

Kevesebb busz, drágább jegy, kétes tisztaság: így változik a pécsi közösségi közlekedés

Címkék#Tüke Busz#buszmenetrend#járat#utas

A pécsiek nem biztos, hogy jogosan kérik ki maguknak a koszos buszokat, a cég viszont próbálkozik. Az utasok is tesznek valamit a tisztaságért?

Bóka Máté Ciprián
Kevesebb busz, drágább jegy, kétes tisztaság: így változik a pécsi közösségi közlekedés

Októbertől új buszmenetrend lépett életbe Pécsen, amely a Tüke Busz Zrt. közlése szerint költségmegtakarítási okokból született. A változások több járatot is érintenek, miközben az utasoknak a jegyekért és bérletekért is többet kell fizetniük. A menetrend-módosítás mellett a buszok tisztasága és a járműpark műszaki állapota is napirendre került.

A tisztaságra nem csak a Tüke Busznak kellene figyelnie
A Tüke Busznál tisztasági nagytakarítás volt, mret korábban ilyen koszosak voltak a buszok 
Archív fotó: Laufer László

Járatritkítás és drágulás

A Tüke Busz október 4-től életbe léptette az új pécsi buszmenetrendet, amelyben több vonalon ritkították a járatokat, egyes esetekben pedig megszűnt a korábbi sűrű menetrend.    

A változásokkal egy időben a városvezetés augusztusban döntött a vitatott áremelésről is: a jegyek ára 25 százalékkal, a bérleteké 4–5 százalékkal nőtt, és a pótdíjak is emelkedtek. Pécsen így sokan érezhetik úgy, hogy többet fizetnek kevesebb szolgáltatásért.

Feszültségek a háttérben

A nyári időszakban a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) között kialakult vita végül rendeződött, azonban, bár a felek kompromisszumra jutottak a béremelés kérdésében, a cég nem kapott elegendő forrást az önkormányzattól a megállapodás teljes finanszírozásához. Emiatt a vállalat kénytelen volt csökkenteni szolgáltatási szintjét, ami a menetrend átalakításában is megjelent.

Tisztasági panaszok és kétes eredményű takarítás

Az utasok évek óta panaszkodnak a pécsi buszok állapotára és tisztaságára. A közösségi médiában és helyi fórumokon rendszeresen felmerül, hogy több jármű belső tere elhasználódott, illetve a takarítás nem kielégítő.

A Tüke Busz ugyanakkor idén tavasszal hónapokon keresztül fokozott takarítást és fertőtlenítést végezett minden járművön, beleértve a klímaberendezések fertőtlenítését is. A cég szerint ezzel a közegészségügyi szempontoknak is meg akartak felelni. Ennek ellenére sok utas továbbra is kétségbe vonja a változás hatékonyságát, és a közösségi közlekedés higiéniai színvonala sokak szerint nem javult érdemben – ugyanakkor a Tüke Busz arról már aligha tehet, hogy az utasok egy része egyáltalán nem hajlandó odafigyelni a járművek tisztaságára. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu