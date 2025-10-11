Kevesebb busz, drágább jegy, kétes tisztaság: így változik a pécsi közösségi közlekedés

Októbertől új buszmenetrend lépett életbe Pécsen, amely a Tüke Busz Zrt. közlése szerint költségmegtakarítási okokból született. A változások több járatot is érintenek, miközben az utasoknak a jegyekért és bérletekért is többet kell fizetniük. A menetrend-módosítás mellett a buszok tisztasága és a járműpark műszaki állapota is napirendre került.

A Tüke Busznál tisztasági nagytakarítás volt, mret korábban ilyen koszosak voltak a buszok

Archív fotó: Laufer László

Járatritkítás és drágulás

A Tüke Busz október 4-től életbe léptette az új pécsi buszmenetrendet, amelyben több vonalon ritkították a járatokat, egyes esetekben pedig megszűnt a korábbi sűrű menetrend.

A változásokkal egy időben a városvezetés augusztusban döntött a vitatott áremelésről is: a jegyek ára 25 százalékkal, a bérleteké 4–5 százalékkal nőtt, és a pótdíjak is emelkedtek. Pécsen így sokan érezhetik úgy, hogy többet fizetnek kevesebb szolgáltatásért.

Feszültségek a háttérben

A nyári időszakban a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) között kialakult vita végül rendeződött, azonban, bár a felek kompromisszumra jutottak a béremelés kérdésében, a cég nem kapott elegendő forrást az önkormányzattól a megállapodás teljes finanszírozásához. Emiatt a vállalat kénytelen volt csökkenteni szolgáltatási szintjét, ami a menetrend átalakításában is megjelent.

Tisztasági panaszok és kétes eredményű takarítás

Az utasok évek óta panaszkodnak a pécsi buszok állapotára és tisztaságára. A közösségi médiában és helyi fórumokon rendszeresen felmerül, hogy több jármű belső tere elhasználódott, illetve a takarítás nem kielégítő.