19 perce
Kevesebb busz, drágább jegy, kétes tisztaság: így változik a pécsi közösségi közlekedés
A pécsiek nem biztos, hogy jogosan kérik ki maguknak a koszos buszokat, a cég viszont próbálkozik. Az utasok is tesznek valamit a tisztaságért?
Októbertől új buszmenetrend lépett életbe Pécsen, amely a Tüke Busz Zrt. közlése szerint költségmegtakarítási okokból született. A változások több járatot is érintenek, miközben az utasoknak a jegyekért és bérletekért is többet kell fizetniük. A menetrend-módosítás mellett a buszok tisztasága és a járműpark műszaki állapota is napirendre került.
Járatritkítás és drágulás
A Tüke Busz október 4-től életbe léptette az új pécsi buszmenetrendet, amelyben több vonalon ritkították a járatokat, egyes esetekben pedig megszűnt a korábbi sűrű menetrend.
A változásokkal egy időben a városvezetés augusztusban döntött a vitatott áremelésről is: a jegyek ára 25 százalékkal, a bérleteké 4–5 százalékkal nőtt, és a pótdíjak is emelkedtek. Pécsen így sokan érezhetik úgy, hogy többet fizetnek kevesebb szolgáltatásért.
Feszültségek a háttérben
A nyári időszakban a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) között kialakult vita végül rendeződött, azonban, bár a felek kompromisszumra jutottak a béremelés kérdésében, a cég nem kapott elegendő forrást az önkormányzattól a megállapodás teljes finanszírozásához. Emiatt a vállalat kénytelen volt csökkenteni szolgáltatási szintjét, ami a menetrend átalakításában is megjelent.
Tisztasági panaszok és kétes eredményű takarítás
Az utasok évek óta panaszkodnak a pécsi buszok állapotára és tisztaságára. A közösségi médiában és helyi fórumokon rendszeresen felmerül, hogy több jármű belső tere elhasználódott, illetve a takarítás nem kielégítő.
A Tüke Busz ugyanakkor idén tavasszal hónapokon keresztül fokozott takarítást és fertőtlenítést végezett minden járművön, beleértve a klímaberendezések fertőtlenítését is. A cég szerint ezzel a közegészségügyi szempontoknak is meg akartak felelni. Ennek ellenére sok utas továbbra is kétségbe vonja a változás hatékonyságát, és a közösségi közlekedés higiéniai színvonala sokak szerint nem javult érdemben – ugyanakkor a Tüke Busz arról már aligha tehet, hogy az utasok egy része egyáltalán nem hajlandó odafigyelni a járművek tisztaságára.