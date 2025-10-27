Több pénz a családi kasszában – így segít az szja-mentesség a háromgyerekes anyáknak

A NAV baranyai ügyfélszolgálatain már most sokan érdeklődnek a háromgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentességéről. A kedvezmény jelentős segítség: például egy minimálbéres édesanya havonta több mint 43 ezer forinttal vihet haza többet. A mentesség nem korhoz kötött, és év közben is igényelhető – akár akkor is, ha a harmadik gyermek csak most születik. Hallgasd meg, hogyan könnyíti meg ez az új lehetőség a családok mindennapjait, és mit kell tudni a gyakorlati teendőkről!

