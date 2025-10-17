Ezért ne készíts tiramisut gyereknek vagy kismamának – veszélyes lehet a tojás!

Minden év októberének második pénteken a Tojás Világnapja. Ennek apropóján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a tojás biztonságos felhasználásának fontosságára hívja fel a figyelmet.

A nyers tojást tartalmaz ételekkel, mint például a tiramisuval, nagyon óvatosan kell báni, hívja fel a figyelmet a Nébih.

Többek közt arra, hogy a tojást vásárlás után nem kell azonnal megmosni. Ha ugyanis megmossuk, mielőtt elpakoljuk, az többet árt, mint használ. - A tojás héja természetes védőréteggel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy például a Salmonella baktérium bejusson a tojás belsejébe. Ha ezt a réteget lemossuk, a védelem megszűnik, éppen ezért a tojást csak közvetlenül felhasználás előtt ajánlott megmosni. A szennyezett tojást a lehető leghamarabb használjuk fel - tanácsolja a Nébih.

A tárolással kapcsolatban kiemelik hogy a tojásokat száraz, hűvös helyen, 2–18°C között ajánlott tárolni. Ha a boltban hűtőszekrényből vesszük ki, akkor otthon is tegyük hűtőbe, mert fontos szabály, hogy ha egyszer a tojás a hűtőbe kerül, akkor felhasználásig már ne vegyük ki onnan. Tárolás során arra is ügyelni kell, hogy a tojás ne érintkezzen más élelmiszerekkel, mert a héján természetes módon is lehetnek baktériumok.



A tojás héjáról könnyen kerülhet szennyeződés az ételbe

Ha a feltöréskor az látható, hogy a fehérje túlságosan híg és vízszerű, a sárgája pedig szétfolyik vagy elszíneződött, akkor a tojás fogyasztásra alkalmatlan. Ha pedig tojásos ételt készítünk, fontos, hogy a tojást mindig külön kis edénybe üssük fel, így elkerülhető, hogy a héjról szennyeződés kerüljön az ételbe.

Fontos tudni azt is, hogy a nyers tojás élelmiszer-biztonsági kockázatot jelenthet, ezért az ilyen alapanyagot tartalmazó ételeket, például tiramisut vagy házi majonézt kisgyermekek, idősek és várandósok számára ne készítsünk.

- Tojásos étel készítése során többször mossunk kezet, és gondosan tisztítsuk meg azokat az eszközöket, amelyek tojással érintkeztek, mielőtt más alapanyaghoz nyúlnánk. Tojásos ételmaradékot lehetőleg ne tároljunk, de ha ez elkerülhetetlen, akkor a megmaradt ételt mihamarabb tegyük hűtőbe, fogyasztás előtt pedig alaposan forrósítsuk át - hangsúlyozza a Nébih.