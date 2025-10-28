október 28., kedd

Figyeljünk!

1 órája

Jól néz ki, de semmiképpen se kóstoljuk meg!

Címkék#tök#halloween időszak#veszély

A Halloween időszak közeledtével fontos veszélyre figyelmeztet a hatóság. A dísztök nem ehető!

Wald Kata

Itt az ősz, a tökfélék megjelentek a piacokon és az áruházak polcain. A Halloween időszak közeledtével a hazai áruházak a tökfélék gazdag választékával csábítják a vásárlókat. Veszélyt jelenthet azonban a fogyasztókra nézve, ha a kereskedők a dísztököket nem különítik el egyértelműen az ehető tökféléktől vagy nem jelölik legalább azt, hogy a dekorációs termék fogyasztásra alkalmatlan. 

tök hatóság
A dekorációra való dísztök nem ehető, figyelmeztet a hatóság

Nagyon fontos tudni, hogy a dísztökök nem fogyaszthatók. A forgalmazókra vonatkozó előírás szerint a nem étkezési célra szánt tökök – például a faragáshoz árusított halloweeni tökök vagy a kisebb dísztökök – esetében fel kell tüntetniük a címkén, hogy a termék nem élelmiszer. – Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mérgező, de ezek a tökök nem esnek át azokon az ellenőrzéseken, amelyeket az étkezési célra forgalmazott termékeknél elvégeznek – részletezi a tudnivalókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Fogyasztásra inkább a sütőtök javasolt, de vásárlás előtt érdemes megbizonyosodni a fajtájáról. És ügyelni kell a küllemre is: fontos, hogy mindig tiszta, sérülés- és kártevőmentes tököt válasszunk. 

A dekorációs célra szánt tök mérgező

Fontos tudni azt is, hogy a dekorációs célra szánt dísztökök toxikus vegyületeket tartalmaznak, ezért a fogyasztásuk már kis mennyiségben is erősen kellemetlen tüneteket okoz. A vásárlók egészségének megóvása érdekében az áruházakban javasolt elkülöníteni az ehető tökféléket a dísztököktől. A nem ehető fajták esetében pedig egyértelműen jelölni kell a vásárlók számára, hogy a termék fogyasztásra alkalmatlan.

Ugyanakkor a felelős vásárlói magatartás fontosságára is figyelmeztet a Nébih. Arra kérik a vevőket, hogy étkezési célra csak garantáltan ehető tökfélét válasszanak, és a fogyaszthatóságról még a vásárlást megelőzően, az üzletben győződjenek meg. – A dísztököket pedig csakis eredeti rendeltetésüknek megfelelően, azaz díszítésre szabad felhasználni – hangsúlyozzák. 

 

 

 

