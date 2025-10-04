Lövések, kiáltások: brutális tömegverekedés volt egy pécsi diszkóban

Egyik hajnalon a pécsi belvárosban a Color Café előtt és belső terében olyan jelenetek zajlottak, amelyekről a szemtanúk még évek múltán is megrendülten beszélhettek. Egy 15–20 fős társaság – baseballütőkkel, viperákkal, csavarkulcsokkal és gázpisztolyokkal felfegyverkezve – támadt az ott szórakozó vendégekre 2008 tavaszán. A tömegverekedésben egy ember súlyosan, további öt pedig könnyebben megsérült.

Mindenkit ütöttek, akit értek - a tömegverekedésnek több sérültje is volt. Fotó: DN Archív

A rendőrség rövid időn belül kilenc embert előállított, közülük hatot csoportos garázdaság és súlyos testi sértés gyanújával hallgattak ki. Mindannyian szabadlábon védekezhettek. A nyomozás idején a feltételezett indíték bosszú lehetett, de ugyanakkor a tettesek válogatás nélkül estek neki a vendégeknek.

Dermedt csend, majd menekülés tömegverekedésből

A szemtanúk akkori hozzászólásaiból kirajzolódik, milyen hirtelen váltott át egy békés szombat esti buli félelmetes túlélőhelyzetté.

Egyikük így emlékezett:

„Ott voltam a haverokkal a café előtt, adrenalinroham… láttuk, ahogy valaki berohan, jöttek a lövések, a kiáltások. Csak meredten bámultunk, míg nem az egyik tettes hátba ütött valakit a piros baseballütővel, és összeesett. Ekkor kezdtünk hátrálni. Amikor a vendégek pánikszerűen kifutottak, mi is futottunk. Később döbbentünk rá, hogy minden ismerősünk bent maradt – szerencsére nem esett bajuk.”

Egy másik vendég így írta le élményét:

„Épp szülinapot ünnepeltünk páran csajokkal, amikor néhány büdös alak jó dolognak tartotta, hogy viperával hadonásszon három centire az arcunktól. Halálra rémültünk.”

Volt, aki a belső helyszínt idézte fel:

„Elég szörnyű volt nézni, ahogy ütötték a pultot a baseballütőkkel. Hirtelen csend lett, a tömeg ledermedt, majd mindenki rohant az emeletre. Az ajtóban egy srác fogta a fejét, többen sírtak. Betört a kirakati üveg, a kinti virágok és székek szanaszét, néhányan kinn ültek a földön. És mindez egy szombat esti bulinak indult…”