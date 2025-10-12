október 12., vasárnap

Értékőrzés

58 perce

Tudja, hol van gótikus templomrom Baranyában? Most ráadásul meg is újul

Megkezdődtek a mecseknádasdi Schlossberg – Gótikus templomrom falmaradványainak állagmegóvási munkálatai.

Kaszás Endre

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály örökségvédelmi engedélyének birtokában a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a falmaradványok állagmegóvási munkálatait kezdte meg. 

Az állagmegóvás, illetve helyreállítás a templom rom és torony rom esetében a kilazult fugák, vagy kikopott kötőelemek kikaparásával, a falak gyökér- és növényzetmentesítésével kezdődik. Ezt követően kerülhet sor a hiányzó kőelemek, falszakaszok visszaépítésesre, a kötőanyagok és fuga pótlására. A pincék esetében is hasonló beavatkozások történnek.

 

