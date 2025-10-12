Tudja, hol van gótikus templomrom Baranyában? Most ráadásul meg is újul

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály örökségvédelmi engedélyének birtokában a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a falmaradványok állagmegóvási munkálatait kezdte meg.

Az állagmegóvás, illetve helyreállítás a templom rom és torony rom esetében a kilazult fugák, vagy kikopott kötőelemek kikaparásával, a falak gyökér- és növényzetmentesítésével kezdődik. Ezt követően kerülhet sor a hiányzó kőelemek, falszakaszok visszaépítésesre, a kötőanyagok és fuga pótlására. A pincék esetében is hasonló beavatkozások történnek.