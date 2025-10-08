október 8., szerda

Bárki jelölhet

1 órája

Újra átadják a Tüke-díjat - ön is javasolhat, hogy ki kapja meg

A Pécsi Tüke-díj az egyik legrangosabb elismeréssé nőtte ki magát a baranyai megyeszékhelyen. A jövő év elején újra átadják a Tüke-díjat, a hagyomány szerint minden pécsi javaslatot tehet a jelöltekre.

Kaszás Endre

Immár 23. alkalommal adják át a Tüke-díjat 2026. január 21-én. A városban élők számára fontos hagyomány szellemében a Tüke Alapítvány felhívásában arra kéri a megyeszékhely lakóit, hogy tegyenek javaslatot arra a személyre, aki véleményük szerint kiemelkedően sokat tett Pécs városáért, tevékenységével segítette a város fejlődését, hagyományainak őrzését, teljesítményével öregbítette hírnevét, és ezért méltó lehet a 23. Tüke-díj elismerésre.

A Tüke-díj a pécsiséget szimbolizáló Tüke-szobor eozin mázzal készül kicsinyített mása
A Tüke-díj a pécsiséget szimbolizáló Tüke-szobor eozin mázzal készül kicsinyített mása
Forrás:  MW

- Számos értékes jelölést kaptunk eddig. A határidő közeledtével szeretném felhívni a pécsiek figyelmét a jelölési lehetőségre. Arra kérek minden lokálpatrióta polgárt, hogy ne csak prominens, közismert emberekben gondolkodjanak, hanem a városért, a helyi közösségekért sokat tett hétköznapi hősökre is, akik nem mindig kerülnek rivaldafénybe, de munkájuk civil elismerésre méltó - szólította meg a jelöltállítás kapcsán a pécsieket dr. Síkfői Tamás, a Tüke Alapítvány elnöke.

Mint kiemelte, a hónap végén dönt a kuratórium a díjazottakról. Ezért akinek van jelöltje, mielőbb küldje el az alapítvány e-mail címére ([email protected]), tömör, lényegre törő méltatással együtt.

A Tüke-díjat minden év január 21-én átadják Pécsen

A Tüke Alapítvány - a Covid időszakát kivéve - minden évben január 21-én tartja a szentmisével egybekötött ünnepséget, tisztelegve ezzel Pécs város szabad királyi rangra emelésének napja előtt, aminek dátuma 1780. január 21. 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
