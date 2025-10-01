Szociális tüzelőanyag-támogatást igényelhetnek a lakosok

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok számára szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra, amely Pécsváradon is elérhető. A támogatás célja, hogy a rászoruló lakosok téli fűtési költségeihez segítséget nyújtson.

Tűzifa támogatás 2025

A város képviselő-testülete elfogadta a 2025. évre vonatkozó jogosultsági feltételeket és a kérelmek elbírálásának menetét. A rendelet értelmében szociálisan rászorultnak minősül az, akinél az egy főre jutó havi jövedelem: