41 perce
Szociális tüzelőanyag-támogatást igényelhetnek a lakosok
Fontos betartani a dátumokat.
Forrás: MW
Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok számára szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra, amely Pécsváradon is elérhető. A támogatás célja, hogy a rászoruló lakosok téli fűtési költségeihez segítséget nyújtson.
Tűzifa támogatás 2025
A város képviselő-testülete elfogadta a 2025. évre vonatkozó jogosultsági feltételeket és a kérelmek elbírálásának menetét. A rendelet értelmében szociálisan rászorultnak minősül az, akinél az egy főre jutó havi jövedelem:
- közös háztartásban élők esetén nem haladja meg a szociális vetítési alap 280%-át,
- egyedül élők vagy gyermeküket egyedül nevelő szülők esetén pedig nem éri el a szociális vetítési alap 360%-át.
Halálos hiba: ha így fűtesz, könnyen tragédia lehet a vége
A jogosultság megállapításához havi rendszerességgel kapott jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell figyelembe venni, míg nem rendszeres vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a megelőző 12 hónap átlagát veszik alapul.
A szociális tüzelőanyag-támogatás természetbeni juttatásként, egyszeri ellátás formájában nyújtható a jogosultak számára.
Részletek és igénylőlap a település honlapján elérhetőek.