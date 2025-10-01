október 1., szerda

Ne késd le a határidőt

41 perce

Szociális tüzelőanyag-támogatást igényelhetnek a lakosok

Címkék#pályázat#önkormányzat#miniszter

Fontos betartani a dátumokat.

Tóth Dávid
Szociális tüzelőanyag-támogatást igényelhetnek a lakosok

Forrás: MW

Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok számára szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra, amely Pécsváradon is elérhető. A támogatás célja, hogy a rászoruló lakosok téli fűtési költségeihez segítséget nyújtson.

Tűzifa támogatás 2025

A város képviselő-testülete elfogadta a 2025. évre vonatkozó jogosultsági feltételeket és a kérelmek elbírálásának menetét. A rendelet értelmében szociálisan rászorultnak minősül az, akinél az egy főre jutó havi jövedelem:

  • közös háztartásban élők esetén nem haladja meg a szociális vetítési alap 280%-át,
  • egyedül élők vagy gyermeküket egyedül nevelő szülők esetén pedig nem éri el a szociális vetítési alap 360%-át.

A jogosultság megállapításához havi rendszerességgel kapott jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell figyelembe venni, míg nem rendszeres vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a megelőző 12 hónap átlagát veszik alapul.

A szociális tüzelőanyag-támogatás természetbeni juttatásként, egyszeri ellátás formájában nyújtható a jogosultak számára. 

Részletek és igénylőlap a település honlapján elérhetőek.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
