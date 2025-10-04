Tűzriadó a Pécsi Vásárcsarnokban!

A Pécsi Vásárcsarnokban 2025.10.06-án, 9 órakor tűzriadó gyakorlatot tartunk - tájékoztatott előzetesen Kiss Dalma, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. pr- és kommunikációs menedzsere.

– A gyakorlat kb. 4 percet vesz igénybe és erős hanghatással jár, ezért szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy semmi ok az aggodalomra! -közölte.

Közös érdek, hogy a gyakorlat sikeres legyen, de legfőképpen az, hogy egy esetleges esemény bekövetkezésekor a pánikot elkerülve pontosan tudja és ismerje minden érintett a teendőket, ezért van erre a gyakorlatra szükség évről évre.