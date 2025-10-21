október 21., kedd

Adataink biztonsága a tét

6 órája

Változások és veszélyek az Ügyfélkapun, erre érdemes figyelni

Adathalász e-mailek és csalók jelentek meg. Változások lépnek életbe az Ügyfélkapu Pluszon.

Bama.hu

2025 októberében újabb fejlesztéseket jelentettek be a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazásban, amely fokozatosan veszi át az Ügyfélkapu szerepét az online ügyintézésben. A frissítések között szerepel egy mesterséges intelligencia-alapú ügyintézési segéd, amely az önkormányzati és állami ügyek intézését teszi gyorsabbá, valamint a banki és lakástámogatási szolgáltatások integrációjának bővítése.

Ügyfélkapu Plusz változások
Változások az Ügyfélkapu és DÁP alkalmazásban. Csalók jelentek meg a platformon. Forrás: MW

Ügyfélkapu csalók jelentek meg

A hagyományos Ügyfélkapu belépés (felhasználónév + jelszó) már csak korlátozottan használható, a legtöbb helyen az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-alkalmazás szükséges a hiteles belépéshez. A kormányzati tájékoztatás szerint az átállás folytatódik, és a felhasználói élmény javítását, illetve az egységes digitális ügyintézést célozza.

A hatóságok továbbra is figyelmeztetnek a csalókra és az adathalász e-mailekre, amelyek az Ügyfélkapu vagy DÁP nevében próbálnak adatokat kicsalni a felhasználóktól.

 

