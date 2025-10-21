6 órája
Változások és veszélyek az Ügyfélkapun, erre érdemes figyelni
Adathalász e-mailek és csalók jelentek meg. Változások lépnek életbe az Ügyfélkapu Pluszon.
2025 októberében újabb fejlesztéseket jelentettek be a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazásban, amely fokozatosan veszi át az Ügyfélkapu szerepét az online ügyintézésben. A frissítések között szerepel egy mesterséges intelligencia-alapú ügyintézési segéd, amely az önkormányzati és állami ügyek intézését teszi gyorsabbá, valamint a banki és lakástámogatási szolgáltatások integrációjának bővítése.
Ügyfélkapu csalók jelentek meg
A hagyományos Ügyfélkapu belépés (felhasználónév + jelszó) már csak korlátozottan használható, a legtöbb helyen az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-alkalmazás szükséges a hiteles belépéshez. A kormányzati tájékoztatás szerint az átállás folytatódik, és a felhasználói élmény javítását, illetve az egységes digitális ügyintézést célozza.
A hatóságok továbbra is figyelmeztetnek a csalókra és az adathalász e-mailekre, amelyek az Ügyfélkapu vagy DÁP nevében próbálnak adatokat kicsalni a felhasználóktól.