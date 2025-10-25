október 25., szombat

Új gyalogátkelő épülhet az óvodához a terv szerint

Wald Kata
Új gyalogátkelő épülhet az óvodához a terv szerint

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: Valery Zotev

Gyalogátkelőhely kiépítését tervezi az óvodához a bólyi önkormányzat - többek közt erről is szó esett a közelmúltban tartott közmeghallgatáson, amit a nyugdíjas szabadegyetemi programsorozat keretében rendezett meg a város. Dr. Fehérvári Dávid, Bóly polgármestere a rendezvényen a 2025. évi költségvetés mellett tájékoztatta a lakosságot az elmúlt egy év eseményeiről, eredményeiről és az önkormányzat előtt álló feladatokról. A hallgatóság kérdései kapcsán a kastély sorsáról, és belvárosi parkolási problémákról is szó esett. 

 

