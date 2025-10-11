Találkozóra hívnak
53 perce
Új helyszínen lesz téma a demencia
Az Alzheimer Café Pécs találkozó 2025. október 16-án 17 órakor kerül megrendezésre. A vendégelőadó Dr. Forrai Márta háziorvos, természetgyógyász lesz, aki a „Mikrobiom és a táplálkozás szerepe a demencia megelőzésében" címmel tart előadást. A programot októbertől a Zsolnay Kulturális Negyeden belül új helyszínen az Apostolos Teremben tartják. Minden érintettet és érdeklődőt szeretettel várnak!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre