Találkozóra hívnak

53 perce

Új helyszínen lesz téma a demencia

Címkék#Alzheimer Café Pécs#Dr Forrai Márta#demencia

Kaszás Endre

Az Alzheimer Café Pécs találkozó 2025. október 16-án 17 órakor kerül megrendezésre. A vendégelőadó Dr. Forrai Márta háziorvos, természetgyógyász lesz, aki a „Mikrobiom és a táplálkozás szerepe a demencia megelőzésében" címmel tart előadást. A programot októbertől a Zsolnay Kulturális Negyeden belül új helyszínen az Apostolos Teremben tartják. Minden érintettet és érdeklődőt szeretettel várnak!

 

