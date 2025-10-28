Üzenet a jövőbe
2 órája
Új kápolna alapkövét tették le a templom nélküli faluban
Kormányzati támogatással, a helyi nemzetiségi közösségek és a helyben lakók összefogásával épülhet új kápolna Szemelyen.
A szimbolikus jelentőségű alapkőletételen Kumli József, Szemely független polgármestere azt emelte ki, hogy a templom nélküli faluban megépülő kápolna egy „jövőbe mutató, lelket formáló út” része, egyben az összetartozás, a hit és a remény kifejezése.
Az ünnepi alapkőletételen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Hoppál Péter, országgyűlési képviselő.
