48 perce
Új korszak kezdődik a gyerekek kedvenc játszóhelyén
A közelmúltban hirdették ki a Magyar Falu Program közterületi játszótér-fejlesztésre vonatkozó pályázatainak eredményét. Romonya is a szerencsések között szerepel.
A település több mint 4, 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, amelyből a Rákóczi utcai játszótér újulhat meg hamarosan. A fejlesztéssel Romonya egy újabb lépést tesz afelé, hogy a legkisebbek számára is vonzó, biztonságos és közösségi élményeket nyújtó környezetet biztosítson.
A fejlesztés célja, hogy a romonyai gyerekek és családok egy biztonságos, korszerű és közösségépítő helyszínen tölthessék el a szabadidejüket. A támogatásból új, modern és vidám játékok kerülnek kihelyezésre, amelyek a legkisebbek mozgásfejlődését és közösségi élményeit is támogatják. A projekt keretében több új elemet is telepítenek, például egy ovis játszóvárat, rugós játékokat, fészekhintát, kültéri pingpongasztalt, asztal–pad garnitúrákat és szeméttartókat – számoltak be róla.