Új korszak kezdődik a gyerekek kedvenc játszóhelyén

A fejlesztés célja, hogy a romonyai gyerekek és családok egy biztonságos, korszerű és közösségépítő helyszínen tölthessék el a szabadidejüket. A támogatásból új, modern és vidám játékok kerülnek kihelyezésre, amelyek a legkisebbek mozgásfejlődését és közösségi élményeit is támogatják. A projekt keretében több új elemet is telepítenek, például egy ovis játszóvárat, rugós játékokat, fészekhintát, kültéri pingpongasztalt, asztal–pad garnitúrákat és szeméttartókat – számoltak be róla.