3 órája
Újabb forgalmi korlátozások jönnek Mohácson az építkezések miatt
A Duna Aszfalt ZRt. tájékoztatása alapján hétfőtől november végéig a városban zajló építkezések miatt újabb közlekedési változások lépnek életbe a Budapesti országúton és környékén. Egyúttal felhívják a figyelmet, ha esetleg csapadékosra fordul az időjárás, a kivitelezések időpontjai minimális időtartamban módosulhatnak.
Forrás: Shutterstock / Illusztráció
Fotó: LSP EM
Október 27-én, hétfőn a Budapesti országút és az Ipari út csomópontjában az Ipari út keresztirányú útfelbontása, védőcsövek elhelyezése és ideiglenes helyreállítás történik, kézi forgalomirányítás mellett.
November 7-én, 8-án (pénteken és szombaton) a Budapesti országút és az Ipari út csomópontjában a Budapesti utat - szintén kézi forgalomirányítás mellett - félpályásan felbontják, majd ideiglenesen helyre is állítják.
November 10-étől 28-áig az Ipari utat (a Budapesti országút és a vásártéri parkoló közötti szakaszon) lezárják, közműépítés miatt (ivóvízvezetékek és informatikai földkábelek kerülnek a helyükre).
Az ott működő műhelyekhez és a Tüzép-telephez való eljutást az Indóház felől biztosítják, erről a kihelyezett forgalomtechnikai táblák adnak útba igazítást.
Október 27-étől november 28-áig a Budapesti országúton (5121-es számú út) a Bonafarm Premix üzemétől a belváros felé 200 méter hosszban, az útpadka elfoglalásával közműépítési munkavégzésre kerül sor.
A kivitelezők kérik az érintett szakaszokon közlekedők körültekintését!