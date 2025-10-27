Újabb forgalmi korlátozások jönnek Mohácson az építkezések miatt

Október 27-én, hétfőn a Budapesti országút és az Ipari út csomópontjában az Ipari út keresztirányú útfelbontása, védőcsövek elhelyezése és ideiglenes helyreállítás történik, kézi forgalomirányítás mellett.

November 7-én, 8-án (pénteken és szombaton) a Budapesti országút és az Ipari út csomópontjában a Budapesti utat - szintén kézi forgalomirányítás mellett - félpályásan felbontják, majd ideiglenesen helyre is állítják.

November 10-étől 28-áig az Ipari utat (a Budapesti országút és a vásártéri parkoló közötti szakaszon) lezárják, közműépítés miatt (ivóvízvezetékek és informatikai földkábelek kerülnek a helyükre).

Az ott működő műhelyekhez és a Tüzép-telephez való eljutást az Indóház felől biztosítják, erről a kihelyezett forgalomtechnikai táblák adnak útba igazítást.

Október 27-étől november 28-áig a Budapesti országúton (5121-es számú út) a Bonafarm Premix üzemétől a belváros felé 200 méter hosszban, az útpadka elfoglalásával közműépítési munkavégzésre kerül sor.

A kivitelezők kérik az érintett szakaszokon közlekedők körültekintését!