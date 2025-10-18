Idősek Napja
Ünnepséggel köszöntik az időseket
Tisztelgés és remek programok.
Vajszló Nagyközség Önkormányzata idén is ünnepséggel tiszteleg az idősek világnapja alkalmából. Az eseményre 2025. október 26-án, vasárnap 13 órától kerül sor a Balikó Tamás Művelődési Központban.
A rendezvényen Teleki Dávid polgármester mond köszöntőt, majd színes műsor várja a vendégeket. Fellépnek a Vajszlói Aprófalva Óvoda kis növendékei, Darázs Sára előadása, valamint Takács Henriett műsora is szórakoztatja a közönséget.
Az önkormányzat szeretettel vár minden kedves idős lakost egy közös, vidám délutánra, ahol a település összefogással mond köszönetet az időseknek évtizedes munkájukért és bölcsességükért.
