Ünnepséggel köszöntik az időseket

A rendezvényen Teleki Dávid polgármester mond köszöntőt, majd színes műsor várja a vendégeket. Fellépnek a Vajszlói Aprófalva Óvoda kis növendékei, Darázs Sára előadása, valamint Takács Henriett műsora is szórakoztatja a közönséget.

Az önkormányzat szeretettel vár minden kedves idős lakost egy közös, vidám délutánra, ahol a település összefogással mond köszönetet az időseknek évtizedes munkájukért és bölcsességükért.