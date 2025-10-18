október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idősek Napja

19 perce

Ünnepséggel köszöntik az időseket

Címkék#Teleki Dávid#Vajszló Nagyközség Önkormányzat#ünnepség#idősek

Tisztelgés és remek programok.

Tóth Dávid
Ünnepséggel köszöntik az időseket

Illusztráció.

Forrás: MW

Vajszló Nagyközség Önkormányzata idén is ünnepséggel tiszteleg az idősek világnapja alkalmából. Az eseményre 2025. október 26-án, vasárnap 13 órától kerül sor a Balikó Tamás Művelődési Központban.

A rendezvényen Teleki Dávid polgármester mond köszöntőt, majd színes műsor várja a vendégeket. Fellépnek a Vajszlói Aprófalva Óvoda kis növendékei, Darázs Sára előadása, valamint Takács Henriett műsora is szórakoztatja a közönséget.

Az önkormányzat szeretettel vár minden kedves idős lakost egy közös, vidám délutánra, ahol a település összefogással mond köszönetet az időseknek évtizedes munkájukért és bölcsességükért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu