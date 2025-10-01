Szellemiskolára bukkantunk Pécsváradon: szinte még visszhangzik a gyerekkacaj (GALÉRIA, VIDEÓ)

A pécsváradi általános iskola 1964-ben épült, ám az állagmegóvásra évtizedeken át alig fordítottak figyelmet. A hanyagság következményei 2008 októberében váltak igazán nyilvánvalóvá: egy átlagos tanítási napon hatalmas vakolatdarab zuhant le a mennyezetről, amely éppen egy diák padjára esett. Bár a kislánynak nem esett baja, az iskola felső szintjét azonnal lezárták, a statikusok pedig súlyos szerkezeti hibákat állapítottak meg. Ekkor még senki nem gondolta volna, hogy az urbex-közösség egyik helyszínévé válik.

Újabb gyöngyszemre leltek az urbexesek: az egykor általános iskola épülete borzasztó állapotban van Pécsváradon. Fotó: Kovács Liliána

Elképesztő körülmények között tanítottak

A szakvélemény szerint az épület maximum néhány évig maradhatott biztonságosan használatban, így megkezdődtek a halaszthatatlan javítások. A tető azonban továbbra is beázott, falak repedeztek, sőt, egy alkalommal még egy fal is kidőlt. Az állapotokat jól jellemezte, hogy az egyik nagyobb esőzés után kádakat helyeztek az épületbe, amelyekbe nemcsak az esővíz, hanem a gyerekek aprópénze is gyűlt – jelképesen új iskolára spórolva.