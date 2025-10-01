1 órája
Szellemiskolára bukkantunk Pécsváradon: szinte még visszhangzik a gyerekkacaj (GALÉRIA, VIDEÓ)
Egy évtizede áll üresen a régi pécsváradi általános iskola épülete, amely ma már a város egyik legkülönösebb látványossága. Az elhagyott iskola most az urbex kedvelőinek új felfedezőhelyévé vált.
A pécsváradi általános iskola 1964-ben épült, ám az állagmegóvásra évtizedeken át alig fordítottak figyelmet. A hanyagság következményei 2008 októberében váltak igazán nyilvánvalóvá: egy átlagos tanítási napon hatalmas vakolatdarab zuhant le a mennyezetről, amely éppen egy diák padjára esett. Bár a kislánynak nem esett baja, az iskola felső szintjét azonnal lezárták, a statikusok pedig súlyos szerkezeti hibákat állapítottak meg. Ekkor még senki nem gondolta volna, hogy az urbex-közösség egyik helyszínévé válik.
Elképesztő körülmények között tanítottak
A szakvélemény szerint az épület maximum néhány évig maradhatott biztonságosan használatban, így megkezdődtek a halaszthatatlan javítások. A tető azonban továbbra is beázott, falak repedeztek, sőt, egy alkalommal még egy fal is kidőlt. Az állapotokat jól jellemezte, hogy az egyik nagyobb esőzés után kádakat helyeztek az épületbe, amelyekbe nemcsak az esővíz, hanem a gyerekek aprópénze is gyűlt – jelképesen új iskolára spórolva.
Újabb urbex-gyöngyszem: a pécsváradi iskola brutális állapotban vanFotók: Kovács Liliána
A tanárok és diákok évekig küzdöttek az omladozó falakkal és a penészes termekkel, míg végül 2012 tavaszán letették az új iskola alapkövét. A tanulók egy évvel később költözhettek be az új épületbe, a régi intézmény pedig azóta üresen áll.
Manapság már az urbexesek játszótere lett
Mostanra a természet vette át az uralmat: az egykor zsivajtól hangos folyosókon vastag vakolatrétegek hevernek, penész borítja a falakat, egyes termekben bokrok nőnek ki a repedésekből. A porlepte tankönyvek, leszakadt lámpák és a zöldes árnyalatban játszó falak hátborzongató, mégis különleges atmoszférát teremtenek.
Az elhagyott pécsváradi iskola most új életre kelt az urbex közösség körében. A felfedezők fényképeken és videókon örökítik meg a hely különös szépségét, amely egyszerre mutatja a hanyatlást és a múlt emlékeit. Az épület így – bár diákokat már sosem lát – mégis visszakerült a köztudatba, mint Baranya egyik legérdekesebb szellemhelyszíne.