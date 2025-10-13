Káosz Pécsen: hónapok óta semmi nem történik, mégis le van zárva az út!

Péterffy Attila polgármester a napokban bejegyzést tett közzé arról, hogy a pécsi városvezetés milyen szigorúan ellenőrzi a felújított utak felbontását és helyreállítását. Azt írta: „Aszfaltot javítani csak pontosan, szépen...”, majd hozzátette, hogy az útfelújítás után csak elkerülhetetlen esetben lehet újra felbontani a frissen felújított utakat, és azokat az eredeti minőségben kell helyreállítani.

Útfelújítás itt majd csak később lesz, de így sem látni munkást a területen

Mindez szép lenne

A polgármester posztjához mellékelt képeken éppen a Közraktár utcát láthatjuk. Ezen a helyszínen nagyjából két hónapja semmilyen munkavégzés nem történik. A munkagépek eltűntek, az út mégis lezárva maradt, és a környéken dolgozók, illetve az ott működő cégek csak találgatják, miért. Egy tábla szerint a Tettye Forrásház novemberig kapott határidőt a feladatra – de senki nem érti, miért nem történik munka a helyszínen.

A közlekedés közben teljesen kaotikus:

az egyik oldalon zsákutca és mindkét irányból behajtani tilos tábla áll,

és tábla áll, másik oldalon meg zsákutca van kiírva,

van kiírva, miközben a gyakorlatban mégis be lehet hajtani az utcába, hiszen az ottani vállalkozások elérhetők.

Úgy tűnik, a pécsiek nem is igazán tartják be a forgalmi rendet – azaz forgalmi káoszt –, hiszen önmagában sem világos, hogy mi is történik a Közraktár utcában – vagyis mi nem történik.

Természetesen kerestük a Tettye Forrásházat is, hiszen számtalan – műszaki, fizikaik, tervezési – oka lehet annak, hogy a beruházásnál nem láthatóak mostanában munkagépek, ellenben a háttérben mégiscsak zajlik munka. A cég válaszolt is, később külön cikkben foglalkozunk vele a téma fontosságára való tekintettel.

Útfelújítás után bontottak itt is

Nem ez az első eset, hogy a pécsieknek nehéz megérteniük, mi történik az útjaikkal. Emlékezetes, néhány éve felbontották a teljesen frissen felújított Nagy Imre utat, majd az önkormányzat a helyzetet az államra hárította. Csakhogy a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető, szennyvízberuházásnak a kivitelezéséről szóló szerződésén a munkálatok megrendelői között a pécsi polgármester neve és aláírása is szerepelt. A kivitelezéshez szükséges engedélyeket is a várossal kellett egyeztetni, az önkormányzati hivatalokon kellett átfuttatni, és nyilvánvalóan az önkormányzati tulajdont érintően a terelőutakról, a jelzőlámpák elhelyezéséről is Pécsnek kellett gondoskodnia.