Káosz Pécsen: hónapok óta semmi nem történik, mégis le van zárva az út!

A Közraktár utcában hónapok óta semmi sem történik. Péterffy Attila polgármester viszont a napokban bejegyzést tett közzé arról, hogy a pécsi városvezetés milyen szigorúan ellenőrzi az útfelújításokat. Az igény méltányolandó, de emlékezzünk csak a Nagy Imre útra.

Bóka Máté Ciprián

Péterffy Attila polgármester a napokban bejegyzést tett közzé arról, hogy a pécsi városvezetés milyen szigorúan ellenőrzi a felújított utak felbontását és helyreállítását. Azt írta: „Aszfaltot javítani csak pontosan, szépen...”, majd hozzátette, hogy az útfelújítás után csak elkerülhetetlen esetben lehet újra felbontani a frissen felújított utakat, és azokat az eredeti minőségben kell helyreállítani.

Az útfelújításoknál komoly szigort emleget Péterffy
Útfelújítás itt majd csak később lesz, de így sem látni munkást a területen 

Mindez szép lenne 

A polgármester posztjához mellékelt képeken éppen a Közraktár utcát láthatjuk. Ezen a helyszínen nagyjából két hónapja semmilyen munkavégzés nem történik. A munkagépek eltűntek, az út mégis lezárva maradt, és a környéken dolgozók, illetve az ott működő cégek csak találgatják, miért. Egy tábla szerint a Tettye Forrásház novemberig kapott határidőt a feladatra – de senki nem érti, miért nem történik munka a helyszínen.

A közlekedés közben teljesen kaotikus:

  • az egyik oldalon zsákutca és mindkét irányból behajtani tilos tábla áll,
  • másik oldalon meg zsákutca van kiírva,
  • miközben a gyakorlatban mégis be lehet hajtani az utcába, hiszen az ottani vállalkozások elérhetők.

Úgy tűnik, a pécsiek nem is igazán tartják be a forgalmi rendet – azaz forgalmi káoszt –, hiszen önmagában sem világos, hogy mi is történik a Közraktár utcában – vagyis mi nem történik. 

Természetesen kerestük a Tettye Forrásházat is, hiszen számtalan – műszaki, fizikaik, tervezési – oka lehet annak, hogy a beruházásnál nem láthatóak mostanában munkagépek, ellenben a háttérben mégiscsak zajlik munka. A cég válaszolt is, később külön cikkben foglalkozunk vele a téma fontosságára való tekintettel. 

Útfelújítás után bontottak itt is 

Nem ez az első eset, hogy a pécsieknek nehéz megérteniük, mi történik az útjaikkal. Emlékezetes, néhány éve felbontották a teljesen frissen felújított Nagy Imre utat, majd az önkormányzat a helyzetet az államra hárította. Csakhogy a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető, szennyvízberuházásnak a kivitelezéséről szóló szerződésén a munkálatok megrendelői között a pécsi polgármester neve és aláírása is szerepelt. A kivitelezéshez szükséges engedélyeket is a várossal kellett egyeztetni, az önkormányzati hivatalokon kellett átfuttatni, és nyilvánvalóan az önkormányzati tulajdont érintően a terelőutakról, a jelzőlámpák elhelyezéséről is Pécsnek kellett gondoskodnia. 

A pécsiek kedvenc gödre a Megyeri úton, ahol hónapokig senki nem dolgozott...

A Megyeri úton, a Mártírok útja közelében is hasonló történt, ahol az elmúlt években többször visszaömlött a szennyvíz a csatornarendszerből, ám azt csak azt követően javították meg, hogy az utat rengeteg pénzből felújították.

Hat éves kommunikációs panel

2019-es megválasztása után nem sokkal Péterffy Attila az akkor már folyamatban lévő és rendben, ütemtervek szerint zajló közmű-rekonstrukciós beruházásokhoz is elment. Aztán a Facebookra ki is írta, hogy a polgármesteri hivatal főosztálya már „azon a héten elkezdi kidolgozni az útfelújítások alapjául szolgáló új szabályozást, aminek célja, hogy a pécsi polgárok érdekeit szolgálja, tiszta és világos alapokon nyugodjon”. 

Ez a kommunikációs panel a kora alapján így idén már megkezdhette volna az általános iskolát is...

 

