Változatlan formában szolgálja tovább a betegeket a Pécsi Diagnosztikai Központ

Az egészségügyi kormányzat 2023-ban döntött úgy, hogy a közfinanszírozásban történő képalkotó vizsgálatok csak állami intézményekben végezhetőek el, és ennek végső határideje 2025. novembere lett. Az egészségügy működését átláthatóbbá tévő intézkedés hatálya alá került a különleges konstrukcióban működő Pécsi Diagnosztikai Központ (PDK) is, amely bár papíron magánszolgáltató, valójában közösségi formában működik, hiszen a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara és a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájának alapítványainak tulajdonában van, és a magánfinanszírozásban végzett vizsgálatokból származó bevételeket teljes egészében visszaforgatja a napi működésbe és a fejlesztésbe.

Forrás: UnivPécs

Ez az immár több mint három évtizedes múltra visszatekintő úgynevezett „pécsi modell”, amelynek szerves része a betegellátásban közvetlenül hasznosuló magas szintű klinikai kutatómunka is. Ennek köszönhetően a pécsi klinikum nemzetközi szinten is kiemelt szerepet játszik több idegrendszeri eredetű betegség – például Parkinson-kór és epilepszia – kutatásában és kezelésében. A PDK fontos résztvevője volt a Nemzeti Agykutatási Programnak, és az idegrendszeri betegségek megelőzésének és gyógyításának módszertani javításán dolgozó Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium tevékenységében is kiemelt szerepet játszik. Ezt a munkát és egyben az egész dél-dunántúli régió magas szintű képalkotó diagnosztikai ellátását veszélyeztetné az ország egyéb területein kétségkívül tisztább helyzetet teremtő átalakítás.