október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden rendben

21 perce

Változatlan formában szolgálja tovább a betegeket a Pécsi Diagnosztikai Központ

Címkék#PTE#pécsi tudományegyetem#Pécsi Diagnosztikai Központ#jogszabály

Egy már társadalmi egyeztetésen lévő, remélhetőleg hamarosan az Országgyűlés elé kerülő jogszabály módosításnak köszönhetően rendeződik a Pécsi Diagnosztikai Központ helyzete, amelynek jövője a magán és államilag finanszírozott képalkotó vizsgálatok szétválasztása miatt vált kérdésessé. A módosításnak köszönhetően megmaradhat a betegellátás, kutatás és oktatás szerves együttműködésére épülő „pécsi modell”.

Bama.hu

Az egészségügyi kormányzat 2023-ban döntött úgy, hogy a közfinanszírozásban történő képalkotó vizsgálatok csak állami intézményekben végezhetőek el, és ennek végső határideje 2025. novembere lett. Az egészségügy működését átláthatóbbá tévő intézkedés hatálya alá került a különleges konstrukcióban működő Pécsi Diagnosztikai Központ (PDK) is, amely bár papíron magánszolgáltató, valójában közösségi formában működik, hiszen a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara és a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájának alapítványainak tulajdonában van, és a magánfinanszírozásban végzett vizsgálatokból származó bevételeket teljes egészében visszaforgatja a napi működésbe és a fejlesztésbe.

Forrás: UnivPécs

Ez az immár több mint három évtizedes múltra visszatekintő úgynevezett „pécsi modell”, amelynek szerves része a betegellátásban közvetlenül hasznosuló magas szintű klinikai kutatómunka is. Ennek köszönhetően a pécsi klinikum nemzetközi szinten is kiemelt szerepet játszik több idegrendszeri eredetű betegség – például Parkinson-kór és epilepszia – kutatásában és kezelésében. A PDK fontos résztvevője volt a Nemzeti Agykutatási Programnak, és az idegrendszeri betegségek megelőzésének és gyógyításának módszertani javításán dolgozó Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium tevékenységében is kiemelt szerepet játszik. Ezt a munkát és egyben az egész dél-dunántúli régió magas szintű képalkotó diagnosztikai ellátását veszélyeztetné az ország egyéb területein kétségkívül tisztább helyzetet teremtő átalakítás.

A problémát a kormány is észlelte, és az egészségügyi kormányzat, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a PDK-t üzemeltető Neuro CT Kft. együttműködésének köszönhetően egy olyan konstrukció került kialakításra, amely értelmében a cég teljes egészében a PTE tulajdonába kerül, és egy jogszabály módosítás lehetővé teszi, hogy továbbra is végezhessen közfinanszírozású képalkotó vizsgálatokat. Ahogy azt prof. dr. Dóczi Tamás akadémikus, a Neuro CT Kft. ügyvezetője, egyben a PDK egyik alapítója hangsúlyozza, ezáltal nemcsak közel hatvan magasan képzett szakember munkahelye és HUN-REN-PTE klinikai innovációt produkáló kutatócsoportja menekül meg, hanem egy nemzetközi szinten is példaértékűnek tekintett szakmai és szellemi műhely.

Az elmúlt időszakban sok páciensünk és kollégánk fejezte ki aggodalmát a Pécsi Diagnosztikai Központ jövője kapcsán. Ezért is nagyon fontos, hogy végül sikerült mindenki számára előnyös megoldást találnunk, amelynek köszönhetően egyrészt teljesítjük a kormányzat teljes mértékben indokolt törekvését a magánfinanszírozású és a társadalombiztosítás által finanszírozott vizsgálatok szétválasztása terén, másrészt pedig továbbra is a betegek és a szakma rendelkezésére áll a több évtizedes munkával felépített és fejlesztett diagnosztikai központ. A lényeg, hogy változatlan formában üzemelhetünk tovább 2025 novembere után is, és ezzel a Pécsi Diagnosztikai Központ jövője hosszú távon is biztosított – mondja Dóczi Tamás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu