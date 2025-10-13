Kaotikus helyzet a pécsi szupermarketben - felháborodtak a vásárlók

Nem járt szerencsével az, aki vasárnap a pécsi belvárosban található egyik szupermarketben szerette volna az üvegvisszaváltó automatát igénybe venni: a két kihelyezett gépből ugyanis egy sem működött, a dolgozók pedig ezen jól szórakoztak.

Ez a felirat fogadta a vásárlókat a boltban, mindkét üvegvisszaváltó automatán.

Nem működött az üvegvisszaváltó automata

Sokan indulnak el úgy vásárolni, hogy viszik magukkal és a bevásárlás előtt visszaváltják az otthon felgyülemlett műanyag palackokat, ám most kénytelenek voltak zsákokkal a kezükben végigjárni a boltot azok, akik hasonlóan gondolkodtak. Vasárnap délután többen is pórul jártak, ugyanis az egyik pécsi élelmiszerboltban nem működött a két kihelyezett üvegvisszaváltó automata közül egyik sem, így − mivel otthagyni senki sem szerette volna az összegyűjtögetett üvegeket − sokan kényszerültek arra, hogy kissé kellemetlenül, de egy zsák üveggel a kezükben tudják le a bevásárlást. Az üzlet dolgozói ugyan vélhetően nem tehettek semmit a probléma megoldása érdekében, hisz a gépek karbantartását nem ők végzik, de jót nevetgéltek azon, hogy az amúgy is szűk sorok között nehezen közlekednek a zsákokkal felfegyverkezett vásárlók.

MOHU üvegvisszaváltás: a rendszer sikeressége vitathatatlan

Az üvegvisszaváltás kapcsán többször foglalkoztunk azzal, hogy a rendszer maga mekkora változást hozott környezetvédelmi szempontból. Az üvegvisszaváltó REpontok és automaták bevezetése óta elenyésző számban találunk az utcán heverő műanyag palackokat, sörös- vagy energiaitalos dobozokat. A gépek karbantartása viszont folyamatos problémákat okoz, hisz nem ritka, hogy a kihelyezett automaták közül egyik sem üzemel − amely ilyen és ehhez hasonló problémákat eredményezhet.