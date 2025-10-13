október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

16°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kellemetlen szituáció

27 perce

Kaotikus helyzet a pécsi szupermarketben - felháborodtak a vásárlók

Címkék#Mohu#bevásárlás#palack#műanyag

Kellemetlen helyzet alakult ki az egyik pécsi boltban. Az üvegvisszaváltó automata bemondta az unalmast.

Bama.hu
Kaotikus helyzet a pécsi szupermarketben - felháborodtak a vásárlók

A MOHU üvegvisszaváltás működik, de a gépek néha nincsenek megfelelően karbantartva.

Forrás: MW

Fotó: Kallus Gyorgy

Nem járt szerencsével az, aki vasárnap a pécsi belvárosban található egyik szupermarketben szerette volna az üvegvisszaváltó automatát igénybe venni: a két kihelyezett gépből ugyanis egy sem működött, a dolgozók pedig ezen jól szórakoztak. 

üvegvisszaváltó automata
Ez a felirat fogadta a vásárlókat a boltban, mindkét üvegvisszaváltó automatán.

Nem működött az üvegvisszaváltó automata

Sokan indulnak el úgy vásárolni, hogy viszik magukkal és a bevásárlás előtt visszaváltják az otthon felgyülemlett műanyag palackokat, ám most kénytelenek voltak zsákokkal a kezükben végigjárni a boltot azok, akik hasonlóan gondolkodtak. Vasárnap délután többen is pórul jártak, ugyanis az egyik pécsi élelmiszerboltban nem működött a két kihelyezett üvegvisszaváltó automata közül egyik sem, így − mivel otthagyni senki sem szerette volna az összegyűjtögetett üvegeket − sokan kényszerültek arra, hogy kissé kellemetlenül, de egy zsák üveggel a kezükben tudják le a bevásárlást. Az üzlet dolgozói ugyan vélhetően nem tehettek semmit a probléma megoldása érdekében, hisz a gépek karbantartását nem ők végzik, de jót nevetgéltek azon, hogy az amúgy is szűk sorok között nehezen közlekednek a zsákokkal felfegyverkezett vásárlók. 

MOHU üvegvisszaváltás: a rendszer sikeressége vitathatatlan

Az üvegvisszaváltás kapcsán többször foglalkoztunk azzal, hogy a rendszer maga mekkora változást hozott környezetvédelmi szempontból. Az üvegvisszaváltó REpontok és automaták bevezetése óta elenyésző számban találunk az utcán heverő műanyag palackokat, sörös- vagy energiaitalos dobozokat. A gépek karbantartása viszont folyamatos problémákat okoz, hisz nem ritka, hogy a kihelyezett automaták közül egyik sem üzemel − amely ilyen és ehhez hasonló problémákat eredményezhet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu