október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatalmas hangzavarra lettek figyelmesek

3 órája

Alacsonyan szálló vadászgépet fotóztak Nagypeterd felett – VIDEÓ

Címkék#Baranya#hadgyakorlat#térség#Magyarország

A hadgyakorlat miatt lehet, de akkor miért szállt ilyen alacsonyan?

Bama.hu

Olvasónk keresett meg bennünket azzal kapcsolatban, hogy nincs-e információink, hogy miért repkedhetett nagyon alacsonyan egy vadászgép Baranya, azon belül is Nagypeterd felett, végig a házak felett. Mi állhat a háttérben?

vadászgép
A hadgyakorlathoz lehet köze, vagy valami egészen másról van szó? Alacsonyan szálló vadászgépet fotóztak Nagypeterdnél.
Forrás: Olvasói fotó
A helyiek szerint az egyik fenyőfa felett 1-2 méterre húzott el.
Fotó: Olvasói fotó

Hadgyakorlat Magyarországon

A vadászgépnek valószínűleg a Magyar Honvédség szeptember 1-jén elindított, Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű, országos kiterjedésű hadgyakorlatához van köze, amely várhatóan október közepéig tart. A művelet célja a Magyar Honvédség és a szövetséges erők együttműködésének fejlesztése, valamint a gyors reagálású képességek tesztelése.

A gyakorlat során megnövekedett katonai járműforgalomra és alacsonyan repülő légi eszközökre lehet számítani több térségben, köztük a Dunántúlon is. A honvédség arra kéri a lakosságot, hogy a biztonsági előírásokat tartsák be, és a katonai mozgások közelében legyenek körültekintők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu