Alacsonyan szálló vadászgépet fotóztak Nagypeterd felett

Olvasónk keresett meg bennünket azzal kapcsolatban, hogy nincs-e információink, hogy miért repkedhetett nagyon alacsonyan egy vadászgép Baranya, azon belül is Nagypeterd felett, végig a házak felett. Mi állhat a háttérben?

A hadgyakorlathoz lehet köze, vagy valami egészen másról van szó? Alacsonyan szálló vadászgépet fotóztak Nagypeterdnél.

Forrás: Olvasói fotó

A helyiek szerint az egyik fenyőfa felett 1-2 méterre húzott el.

Fotó: Olvasói fotó

Hadgyakorlat Magyarországon

A vadászgépnek valószínűleg a Magyar Honvédség szeptember 1-jén elindított, Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű, országos kiterjedésű hadgyakorlatához van köze, amely várhatóan október közepéig tart. A művelet célja a Magyar Honvédség és a szövetséges erők együttműködésének fejlesztése, valamint a gyors reagálású képességek tesztelése.

A gyakorlat során megnövekedett katonai járműforgalomra és alacsonyan repülő légi eszközökre lehet számítani több térségben, köztük a Dunántúlon is. A honvédség arra kéri a lakosságot, hogy a biztonsági előírásokat tartsák be, és a katonai mozgások közelében legyenek körültekintők.